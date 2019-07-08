基隆市警察局第三分局暖暖派出所巡佐路鴻裕、警員王潛龍於昨(7)日傍晚17時巡經東勢街福興宮旁公廁發現，一名陳姓老婦一臉驚恐受困在公共廁所之屋頂上無法下來，警方立即通知消防人員前來救援，另一方面在現場安撫老婦之情緒請她不要輕舉妄，最後經由警消合力將受困之老婦救下。

受困婦人兒子表示81歲之母親有輕微失智，中午跟他說要去山上散步之後很久沒回去，接著就發現在公廁之屋頂上；老婦被救出後慌張的表示，自己是要去上山採竹筍，但過程中失足不慎從大約5層樓高位置滑落下來，所幸沒有太大傷勢。警消也感到很不可思議從這麼高的地方滑落竟毫髮無傷，老婦笑說應該是公廁旁廟宇的神明有保佑吧!當天因假日車潮眾多車道狹窄，警方立即於現場疏導車流，使消防人員能夠順利將受困之老婦救下，家屬們也十分感謝警消的幫忙。

基隆市警察局第三分局同時呼籲:因應高齡化的到來，為防止失智人員走失發生意外，除了應在其身上放置帶有聯繫方式、姓名、身分證號等身份識別掛件或者卡片外，基隆市政府社會處老人福利科有提供防走失防銹金屬手環之服務，針對每一使用者編號，並做檔案管理，以協助走失老人或有走失之虞者協尋事宜。

基隆市警三分局暖暖派出所巡佐路鴻裕、警員王潛龍巡邏即時發現跌落山谷老婦，協助脫險並通知家人帶回。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)