混擬土車擦撞單車 女騎士爆頭慘死 20:552019/07/08 中時 葉書宏 、吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 混擬土車擦撞單車，女騎士當場慘死，警方在現場拉起封鎖線。（吳亮賢攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 年約30歲女子今（8日）晚間7時許，騎腳踏車行經新北市新莊區新知六路與新北大道三段交叉路口，不慎與混擬土車發生擦撞，女騎士倒地後遭車輪輾過頭部，女子頭顱破裂、腦漿外溢，當場死亡，警方獲報在現場拉起封鎖線，詳細車禍原因待進一步釐清。 據目擊說，當時水泥預拌車在巷子內施工作業完畢，要開出巷子右轉進入新北大道；正好這名騎UBike的女生要直行穿越新北大道，懷疑是「奪命死角」絆倒女生後，遭車輪碾壓過頭顱，當場慘死。 混擬土車擦撞單車，女騎士當場慘死，警方在現場拉起封鎖線。（吳亮賢攝） 混擬土車擦撞單車，女騎士當場慘死，警方在現場拉起封鎖線。（吳亮賢攝） (中時 ) #女騎士 #爆頭 #混擬土 #腦漿 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 出租雅房陣陣惡臭 獨居老人死亡多日 16:032019/07/04 社會 推廣兩性安駕！中華車會號召250騎士賽道遊行 16:122019/07/04 財經 推廣兩性安全駕駛 中華車會今號召250騎士麗寶賽道遊行 18:562019/07/04 財經 兩性路權起跑 百台重機會師麗寶賽車場 04:102019/07/05 社會新聞 少女離奇死亡 死前簡訊令人驚恐 12:512019/07/05 時事 才被宣判死亡…印男下葬前突復活 17:082019/07/05 時事 美國煤礦大亨墜機死亡 機上7人罹難 22:072019/07/05 國際 愛馬仕2019秋冬 古典女騎士摩登又酷帥 21:572019/07/05 娛樂 從頭開始 在紙箱中排練死亡 01:192019/07/07 藝文副刊 慈禧愛喝母乳 奶媽下場超意外！ 07:012019/07/08 歷史 社會熱門新聞 人妻探班 見男童與夫「撞臉」超崩潰 - 社會 女連長半夜熟睡 遭副連長闖入壓身舌吻 - 社會 半年打賞女神直播主135萬 他初見本尊驚呆… - 社會 混擬土車擦撞單車 女騎士爆頭慘死 - 社會 - 中時 金門打火兄弟衝跳大海 成功搶救落水婦人 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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