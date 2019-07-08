年約30歲女子今（8日）晚間7時許，騎腳踏車行經新北市新莊區新知六路與新北大道三段交叉路口，不慎與混擬土車發生擦撞，女騎士倒地後遭車輪輾過頭部，女子頭顱破裂、腦漿外溢，當場死亡，警方獲報在現場拉起封鎖線，詳細車禍原因待進一步釐清。

據目擊說，當時水泥預拌車在巷子內施工作業完畢，要開出巷子右轉進入新北大道；正好這名騎UBike的女生要直行穿越新北大道，懷疑是「奪命死角」絆倒女生後，遭車輪碾壓過頭顱，當場慘死。

混擬土車擦撞單車，女騎士當場慘死，警方在現場拉起封鎖線。（吳亮賢攝）

混擬土車擦撞單車，女騎士當場慘死，警方在現場拉起封鎖線。（吳亮賢攝）

(中時 )