新北市竹林中學校長顏麗珠今（8日）下午率領高三各班逾300名位師生，爬過千層階梯，到中和區南勢角烘爐地福德宮向土地公祈福。（實習記者陳志綸翻攝）

新北市竹林中學校長顏麗珠今（8日）下午率領高三各班逾300名位師生，爬過千層階梯，到中和區南勢角烘爐地福德宮向土地公祈福。（實習記者陳志綸翻攝）

新北市竹林中學校長顏麗珠今（8日）下午率領高三各班逾300名位師生，爬過千層階梯，到中和區南勢角烘爐地福德宮向土地公祈福。（實習記者陳志綸翻攝）

新北市竹林中學校長顏麗珠今（8日）下午率領高三各班逾300名位師生，爬過千層階梯，到中和區南勢角烘爐地福德宮向土地公祈福。（實習記者陳志綸翻攝）

新北市竹林中學校長顏麗珠今（8日）下午率領高三各班逾300名位師生，爬過千層階梯，到中和區南勢角烘爐地福德宮向土地公祈福，希望能夠得到保佑，獲取理想成績。

這項為高三同學舉辦的祈福誓師活動，從宮廟前入山口出發，學生們頂著烈日及35度高溫，攀爬到全台最大尊土地公神像前，祈求福德正神保佑添賜智慧、過目不忘、考運亨通，每位考生也在土地公面前許下會秉著永不放棄的堅韌精神，認真努力、克服困難的承諾。

顏麗珠表示，烘爐地土地公是全台最著名的宮廟，在祈福祝願的過程中，希望學生在一步步向上爬升的同時，鍛鍊自己的意志力並堅定邁向目標。爬山過程雖然辛苦，但堅持到達目的地後，成功的滋味必定是甜美的。因此，希望藉由這個誓師活動，讓大家體會真正該學到的事情。

此外，竹林董事會也貼心為考生們準備智慧包，依照傳統習俗，每個人都過一次香爐，祈求賜福。

智慧包裡面有象徵百尺竿頭更進一步的尺、虛心求教節節高升的竹子筆、竹林萬用筆記便利貼、及寫滿祝福話語的土地公圖像小卡片，正如卡片上鼓勵的字句：「沒有無法跨越的考驗，沒有無法突破的難關，只要無所畏懼邁步向前，便能實踐夢想。」蘊含著竹林董事會對同學門的殷殷期許。而廟方也準備了烘爐地福德宮典藏招財龍圓紀念品，希望竹林學子們平安順利。

(中時 )