高雄市長韓國瑜接受媒體專訪，提及應該維持「徵、募兵並行」，卻遭蔡英文總統批評「韓對於整體國軍兵源理解不足，目前募兵兵源充足」，韓國瑜8日晚間透過高市新聞局回應表示，蔡英文真正要面對的是她對國安的心態，不光只是徵兵與募兵的問題，「蔡英文在嗆中的時候，應該要知道重點在『全民心防』，而不是圖個嘴巴爽騙選票！」

韓國瑜強調，國家領導人應思考國家的永續安全，以及長期兵源的穩定性，怎麼能只顧自己任期內募兵的冰冷數字？他反問，如果募兵都沒問題，怎麼會成為話題？他要蔡英文去問問退役將校、問問基層幹部、查查年輕人的意願、查查行政院國發會的人口結構預估。

他指出，據國防部規畫，國軍總員額21.5萬人，但去年新生兒數只有18.1萬人，男嬰可能僅9萬人，出生率只剩下20年前的6成，從人口結構看，要維持軍隊的年輕化，募兵兵源很快會捉襟見肘，國防部應有10年期以上的兵力動態評估機制。

韓國瑜說，總統不回答這個問題，卻用這麼淺薄的文字混過去，「不是把國家安全當兒戲嗎？」他知道國防部已經拚命招募國軍，也理解國防部一定會列舉統計數字回應，但真的沒有解答民眾對未來國家戰力的疑惑。

他建議，最重要的是後備兵力要如何規畫，若真的發生戰爭，在正規軍必定有所戰損的情況下，後備兵力要如何動員？如何投入？有沒有足夠的訓練？熱兵器的戰爭是殘酷的，沒經過訓練，即使有願意犧牲的血氣之勇，上戰場也只是當砲灰。

韓國瑜說，不管敵人是誰，一旦發生戰爭，台灣一定要有同舟一命的氣勢與共識，他支持國防部現在推動「營區開放、走入校園」，讓人民更了解國防，但國防不只是軍人的責任，蔡總統只知道嘴巴嗆中，好像很敢、很辣，「但有沒有因此培養出大家在戰爭時，奮力抗敵、同舟一命的感覺，大家心知肚明」，否則AIT、智庫，甚至美國國務院的官員怎麼會認為台灣「缺乏自我防衛的決心，危機意識不夠」？

「唯有知道戰爭的殘酷，才知道和平的可貴」，韓表示，真正重視台灣安全的政治人物，絕不會拿嗆中當政治訴求，而是紮實地把國防做到「恃吾有以待之」的水平；把國家主權當作選戰主軸，刺激對岸，卻在國防問題上粉飾太平，對台灣而言，非常危險且可恥。

(中時 )