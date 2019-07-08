國內檳榔栽種面積達4萬2510公頃，是僅次於稻米的第二大作物，但近日媒體調查指出，由於檳榔有礙健康，政府不輔導種植，導致三十年來均未訂定農藥「推薦用藥」，農民因此「自由發揮」，讓一顆檳榔可檢出14種農藥殘留。農委會今（8）日表示，將積極訂定田間農藥管理規範，輔導檳榔農做好安全管理。

農委會表示，國內檳榔主要產地分布於南投、屏東、嘉義及花蓮等地，年產量10萬公噸，為保障國人健康與檳榔農生計，農委會已於今日邀集行政院食安辦公室、衛福部食藥署等單位，跨部會研商檳榔安全管理事宜。

農委會表示，為避免農藥之濫用，加劇檳榔對人體之危害，將積極訂定田間農藥管理規範，輔導檳榔農做好安全管理，並落實進口檳榔邊境管理；後續亦將擇期請政務委員召開跨部會會議，商議參照「菸害防制法」，訂定「檳榔防制管理條例」，以降低國人食用檳榔導致罹癌之風險。

農委會並指出，國際癌症研究總署（IARC）2003年正式宣布檳榔為第一級人類致癌物，農委會農糧署配合行政院政策，自2014年推動檳榔廢園轉作計畫迄今，檳榔種植面積已由2013年的4萬5791公頃減少了3281公頃。

今年亦持續輔導檳榔廢園及轉作，除提供轉作獎勵金，廢園每公頃補助15萬元，轉作推薦作物，山坡地再領取種苗費及田間管理費每公頃10萬元，合計補助25萬元，平地領取種苗費每公頃5萬元，合計補助20萬元。

(中時 )