新北三重今發生一起假臨檢真搶車事件，1名剛受完士官訓的陳姓志願役上兵，今天涉嫌意圖搶走民眾的轎車但發動不了引擎，被趕來的警方逮捕，不過他被捕時表現得非常恍惚，不但答非所問還一直喊累，警方詢後被依搶奪未遂、強制罪嫌送辦。

陸軍6軍團憲兵連一名剛受完訓的28歲的陳姓預備士官，因為結訓之後卻時常恍神、不語，昨經部隊準假後讓家屬帶回家休養。但今天中午，陳男騎機車亂晃，在三重的集英路、三信路口，敲打多部臨停轎車玻璃，一名奧迪駕駛放下車窗詢問，他竟然學起警方聲稱喊起：「臨檢！下車！」強行侵入車內想搶車，所幸發動引擎未果才沒得逞。

當時有熱心路人見義勇為也過來協助將他制伏，警方獲報也趕抵現場逮捕他。聯合報報導，陳男偵詢時坦承有意開走對方車輛，不過又表現得精神恍惚語焉不詳，無法正常問答並不斷喊累。警方詢後依搶奪未遂、強制罪嫌將他移送地檢署偵辦。

青年日報報導，陸軍第6軍團今（8）日表示，所屬憲兵連陳姓下士因近期言行異常，經幹部與家屬討論後，預於今日下午休假期間陪同陳員前往三軍總醫院北投分院精神科就診；惟至下午14時許，幹部至陳員家中聯繫未果，隨後即接獲警方通知，陳員於新北市三重區搶奪汽車遭逮捕，現由三重分局慈福派出所偵辦中。

陸軍第6軍團指出，當時獲報後即指派幹部前往警局協處，將全力配合警方調查，並將依「刑懲併行」原則，予以嚴懲；另將援引為案例，要求所屬單位強化知官識兵及心緒掌握作為，針對言行情緒異常妥採應處措施，並綿密家屬聯繫，共同維護安全。

(中時電子報)