柯文哲與劉結一會談

飽受各界矚目的臺北市長柯文哲上海之行，受到上海市政府、市台辦與國台辦的超高禮遇。這次柯上海之行雖表面上無驚人之語，但陸方高度禮遇，主客互動非常合拍，更突顯雙方都已瞭解彼此進行政治互動應有的節奏與方向。上海之行已讓不少深諳兩岸關係的觀察人士認為，柯P參選2020近了。

採訪柯文哲上海行的大陸記者們都注意到，這次的兩岸交流中，柯文哲除了早在2015年就提出的「兩岸一家親」和「五個互相」外，其兩岸論述上沒有更新、更進一步的表態。陸媒《多維新聞》就指出，既無新的「通關密語」，柯文哲是如何用「舊密碼」順利通關？其內情頗耐人尋味。

《多維》的報導中指出，隨行柯文哲出訪的記者團抵達上海後更感受到些微不尋常，隨後被告知「維安規格拉高」，有事必須離開飯店需要報備。相較於2107年，這次的記者團跟柯文哲被安排在不同的航班、不同的下榻酒店、不得脫隊單獨行動，就連飯店都安插了好幾隊台辦人員同住，能與柯文哲私下有互動的時間算一算不超過10分鐘。美其名是讓記者們多一點預留時間能更方便舒適地作業，但記者側面的瞭解後才知這次記者團與柯文哲下榻不同酒店是「台辦的意思」，其原因有幾個：一是自保，二是可能要「保護」柯文哲。

文章大膽推測，目前香港因為《逃犯條例》增修的影響，不論是中港關係或中台關係都相當敏感。如果上海與國台辦能最大程度地降低柯文哲與台灣媒體接觸的時間，避免柯文哲「在自己的地盤上說錯話」，一來不但可以保住自己頂上的烏紗帽，二來還能減少柯文哲被扣紅帽的機會。

至於要大費周章保柯文哲的原因，當然這與台灣政局有關。文章表示，蔡英文的兩岸論述始終無法跟大陸取得共識，而近期因為香港黑衣圍城，就連過去向來與中國大陸友好的國民黨都在兩岸論述上急踩煞車，幾個黨內競逐提名者紛紛跳出來「抵制一國兩制」。而柯文哲還未，但始終是個可能問鼎總統大位的熱門人選之一，上海此行確實不得台辦官員們不慎。

文章指出，上海市市長應勇與副市長宗明分別在開幕與結束的兩場晚宴中同聲呼應「兩岸一家親」，連國台辦主任劉結一在與柯文哲閉門會談前的致詞中，都以「習近平主席在告台灣同胞書40周年的重要講話」來避談「一國兩制」、「兩岸統一」、「台灣方案」等敏感字眼。至於閉門會談時北市府搞了個直播烏龍，至今國台辦、上海台辦一點指責的聲音都沒有，如此輕輕放下，對於一個只說「兩岸一家親」跟「五個互相」的人來說，陸方的體諒確實是相當高規格的禮遇。

《多維》最後指出，雖然兩岸成功通關不代表他穩操勝算，但至少這局，柯文哲得分多於失分。柯文哲這局棋高一著，高在面對台灣政治人物拿一國兩制逼宮、表態時以退為進，高在堅持以「台灣最大利益、人民最大福祉」為考量，做自己認為對的事、戰略一定就不輕易改變路線，在其他政治人物急踩煞車的同時逆風而行、原地踏步，這份善意對陸方來說更顯得彌足珍貴。也許有人會說他投機， 但不能否認的是，柯文哲的心比起兩黨的政治算計、為了選票考量的朝三暮四單純許多。

許多深諳兩岸關係的評論人士也認為，在藍綠兩黨因初選各自打了一場混戰之後，不少參選人都已遍體鱗傷，柯陣營卻仍按兵不動，很可能是為確認大陸對柯兩岸表述與政治立場的態度，而今有這番上海之行沒有新探戈、只用舊舞步的精細互動，可能就會將柯P直接推上參選2020之路。

(中時電子報)