據韓聯社報導，北韓8日舉行已故最高領導人金日成25周年祭中央追悼大會，從主席台就座順序來看，國務委員會委員長金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正的權力排名進入前十。

據報導，北韓最高領導人金正恩坐在主席台第一排中央，他的左手邊依次是國務委員會副委員長朴鳳柱、委員李萬建和李洙墉，金與正排在第四。金正恩的右手邊依次為最高人民會議常任委員會委員長兼國務委員會第一副委員長崔龍海、內閣總理金在龍、黨中央副委員長朴光浩（音）和金平海。主席台坐席以權力排名為序坐在金正恩左右，包括金正恩在內，金與正的排名為第九。

除了金與正之外，在第一排就座的均為政治局委員以上級別的黨政高層領導幹部和國務委員。也有猜測認為，由於當天活動是金日成25周年祭，金與正作為金氏家族成員而就座，但此前並沒有這種先例。從當天的座序來看，金正恩二期執政開始後，金與正的權力排名直線上升。

此前，南韓國家情報院向國會彙報工作時稱，金與正在北韓的地位有所提升，與崔龍海、李洙墉地位相似。

另外，從中央追悼大會的座序來看，外務省第一副相（第一副外長）崔善姬坐在第一排左屬第二個位置，排名有所上升。朝美領導人河內會談（第二次川金會）破裂後，崔善姬實際上擔任金正恩的發言人角色。在朝美領導人板門店會晤前，她曾出面表明朝方立場，會晤時作為金正恩隨行人員亮相。

(中時 )