前新北市長朱立倫晚間接受「POP大國民」廣播專訪。圖：POP大國民提供

前新北市長朱立倫晚間接受「POP大國民」廣播專訪。圖：POP大國民提供

對於鴻海董事長郭台銘送的中華民國國旗帽，蔡英文總統今（8）天反酸郭的舉動在為初選造勢製造聲量。前新北市長朱立倫晚間接受「POP大國民」廣播專訪表示，請民進黨到任何地方不要再拿台獨旗或民進黨旗幟，而是拿中華民國國旗，也請民進黨不要再搞文化台獨，而要堅持中華民國立場，但民進黨台獨黨綱存在，事實上完全不是這回事。

至於中華民國論與民進黨抱持的中華民國招牌間兩者差異。朱立倫說，國民黨的中華民國是指國父孫中山1912年創立走到今天，民進黨講的是1996之後，根本準備借殼上市。

若要同時兼顧中華民國主權與兩岸和諧，如何說明中華民國與中華人民共和國。朱立倫說，從主權角度看，完全重疊，中華民國是從1912年至今的主權論沒有改變過；治權的部分，現在是台澎金馬。

「堅持中華民國與民主自由立場不會改變」，朱立倫指出，民主自由制度是我們最大優勢，今天改變的是對岸，從孫中山創建的自由民主轉變成共產主義，是我們不能接受，也是兩岸最大差別，他認為基本態度就是求同尊異，現在相同的地方是中華民族、歷史、同文同種，差異的是民主自由制度，要尊重我們，這樣兩岸才能和平、合作。

民進黨確定由蔡英文爭取連任，國民黨總統人選也將於下周一定案，剩下台北市長柯文哲動向不明。朱立倫表示，綠營如今人選底定，完全沒有分裂空間，在此情況下，柯文哲就是期待藍營分裂，因此只要國、民兩黨各自團結，柯文哲絕對是第三名。

適逢國民黨進行總統初選民調，朱立倫重申，大家都想贏，最大目標是國民黨贏得2020，因此黨內不要互嗆。針對高雄市長韓國瑜主張，現行兵役制度，「全募兵不可行，徵兵不能完全廢除」，朱則提醒，目前並沒有廢掉徵兵制，只是進行四個月訓練，真正困難在募兵，「韓市長今天講了，馬上被打臉」。

(中時 )