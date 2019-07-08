計程車駕駛疑因恍神 自撞車輛翻覆 21:552019/07/08 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 計程車自撞後翻覆。（翻攝自我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一輛計程車今（8日）晚間8時許，行經新北市新店區安康路一段，駕駛疑似恍神自撞路旁車輛後翻覆，計程車四輪朝天，所幸駕駛僅輕微擦傷，並無生命危險，當時車上並無其他乘客，也未波及到其他車輛、行人，詳細車禍原因待進一步釐清。 (中時 ) #車輛 #駕駛 #計程車 #安康路 #危險 也許您會感興趣 推薦閱讀 酒駕新法7月上路 樹林分局連3日取締3件酒駕、44件無照 18:562019/07/04 社會 3D列印轉向軸承 大葉電動車再奪全國季軍 22:082019/07/04 生活 小黃上淡定生娃 她自剪臍帶司機嚇歪 18:402019/07/05 日常 波音、Kitty Hawk 攜手打造飛天車 18:532019/07/06 財經 波音攜手Kitty Hawk 打造飛天自駕小黃 04:092019/07/07 全球財經 HYUNDAI All New ELANTRA 超越極限 04:092019/07/07 《旺來報》 颱風活躍期要來了 專家曝這期間最危險 09:242019/07/07 生活 長榮空服危險了!王浩宇預告冬後算帳 11:482019/07/07 生活 偽造小黃收據貪差旅費 台北世大運派遣工被訴 11:532019/07/08 社會 改裝車噪音 中和警攔查通報逾5000件 16:462019/07/08 社會 社會熱門新聞 人妻探班 見男童與夫「撞臉」超崩潰 - 社會 女連長半夜熟睡 遭副連長闖入壓身舌吻 - 社會 查誰傳蘇揆摔筆造謠影片 調查局查到自己人 - 社會 半年打賞女神直播主135萬 他初見本尊驚呆… - 社會 混擬土車擦撞單車 女騎士爆頭慘死 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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