一輛計程車今（8日）晚間8時許，行經新北市新店區安康路一段，駕駛疑似恍神自撞路旁車輛後翻覆，計程車四輪朝天，所幸駕駛僅輕微擦傷，並無生命危險，當時車上並無其他乘客，也未波及到其他車輛、行人，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時 )