西班牙職業男網名將納達爾（Rafael Nadal）不只在自己最擅長的紅土場地如魚得水，來到草地依然威猛，今天在溫布頓草地錦標賽男單16強戰，6：2、6：2、6：2直落三解決葡萄牙選手索沙（Joao Sousa），生涯第7度搶進溫網男單八強，整場比賽歷時不到2小時。

溫網男單16強賽前，納達爾的教練羅吉（Francisco Roig）透露，納達爾最近感覺自己在溫布頓打起來幾乎沒有什麼弱點，羅吉說：「當納達爾準備越充分，更加努力在提升表現，比賽中他就發揮得更流暢，現在納達爾覺得自己面面俱到，比賽沒有感覺到任何瑕疵。」

羅吉認為納達爾現在的絕佳狀態，幫助他在球場上能夠隨時調整、應付不同狀況，讓他得以打出成功的比賽，對索沙這戰，納達爾沒有遇到任何破發點，並破了索沙6個發球局，完全不給索沙任何反撲機會。

賽後納達爾表示，現在身體狀況挺好的，這是一場紮實的好比賽，自己正、反拍都發揮不錯，轉換過程在網前也打出一些好球，很開心再過一關。

33歲的納達爾和37歲的瑞士天王費德勒（Roger Federer）在30歲以後，都各為自己的獎盃櫃添加4座四大滿貫賽單打冠軍金盃，已經追平紀錄，今年溫網兩人都要尋求成為第一位30歲之後搶下5座四大滿貫賽冠軍的傳奇紀錄，納達爾目前氣勢相當旺，至今4場比賽有3場是直落三勝出。

(中時電子報)