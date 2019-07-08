面對氣候變遷、全球暖化等趨勢，以及空汙嚴峻威脅，台中市政府透過低碳城市推動委員會持續落實各項低碳節能政策。市長盧秀燕8日主持108年度低碳城市推動委員會第一次會議時，以「恐龍也以為牠們還有時間！」來強調減碳的刻不容緩，提出「即刻行動、先公後私」、「光電倍增、回饋公益」、「親水承洪、韌性降溫」三大目標，宣示市府帶領台中邁向更宜居永續、政府以身作則等決心。

盧秀燕表示，台中是全國第二大城市，在低碳、綠能業務推動上，相對扮演更加重要的角色，肩負更加巨大的任務，台中市不僅要做表率，也應該要承擔起責任，因為如果台中能做好，就占台灣很大比重，希望透過市府團隊共同努力，讓低碳城市「即刻行動、先公後私」、「光電倍增、回饋公益」、「親水承洪、韌性降溫」三大目標盡快達成。

「恐龍也以為牠們還有時間！」盧秀燕以「周五為未來（Fridays For Future）」氣侯行動標語，說明市府為何以「即刻行動、先公後私」為首要目標。許多人覺得推動低碳工作需要長久時間，且得集思廣益與外界連結，但這些因素固然需要，卻不應該成為耽誤的理由，市府希望比別人更快行動，並且展現政府以身作則的決心，進而帶動民間積極參與。

低碳辦公室說明，三大目標中，首先是「即刻行動，先公後私」，從電廠減煤、燃煤工業鍋爐退場、公共運輸串聯、建築立體綠化、智慧化等面向，立即行動。市府透過許可證展延審查時機，以生煤實際用量作為減量基準，核定台中電廠全廠每年生煤用量上限1,104萬噸，並按季節核配台中電廠生煤量，力促能源轉型；亦輔導本市18座燃煤工業鍋爐改用其他燃料，預計111年轄內燃煤工業鍋爐退場，力求空氣品質得以改善。

此外，以「交通任意門」概念提升公共運輸質量，透過鐵路、公車、自行車等交通工具，串聯城市每個角落，並優化自行車道，建置具停放、休憩及補給服務的自行車驛站，提供民眾更舒適、便捷的低碳運輸環境。

為提高城市立體綠覆率，今年3月通過《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，透過提供免計算容積樓地板或建築物高度等獎勵措施，鼓勵增設垂直綠化及鄰里空間，幫助都市降溫。透過經濟部能源局補助2,400萬，導入市政大樓智慧能源管理系統，進行各局處節電成效分析，持續汰換耗能設備。這些行動由公部門帶頭執行，刻不容緩。

第二是達成「光電倍增、回饋公益」的目標，市府103年起推動「台中市發展低碳城市自治條例」，訂公有屋頂標租及公告用電大戶設置10％再生能源設備，太陽光電增長108MW，未來更要積極推動民間參與，透過補助加碼(每年再增1千萬補助)與公民電廠的推動，讓太陽能裝置容量倍增；此外，以「台中文山綠光發電計畫」為典範，將光電報酬回饋社福團體，達到綠能公益的雙贏價值。

第三，建設本市「親水承洪、韌性降溫」的目標，氣候變遷令人擔心的不只是溫度升高而已，而是氣候急遽變化，所帶來的風災、水災、旱災。未來，台中市將建立韌性工法規範及審查機制的制度，重大公共建設規劃及施工，均須朝向建設韌性化，並落實防災準備。

善用街道、公園等空間，設置親水、保水、滯洪功能之排水基礎設施，以降低洪水災情；提供適當的都市及建築綠化，打造宜居、安全的韌性海綿城市。

(中時 )