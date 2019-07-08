郭彥均近日受訪透露，深受椎間盤突出所苦，他求學期間就讀體育學院，因跳遠造成損傷，年輕時肌肉結實沒有感覺，但隨著年紀漸長舊傷逐漸加劇，現在的他可說1年365天都痛，沒有1天停歇。雖然醫生告誡他不能熬夜跟搬重物，而且最好平躺，但他因為錄影緣故，時常得熬夜，只能靠盡量少提重物來減輕腰部負擔。

郭彥均苦笑表示，「去照完才發現，我的椎間盤突出壓迫到神經根了，已經刺進去，所以24小時都在痛，一年痛365天，根本全勤啊。」談到最可怕的一次錄影經驗，他提及有次去高雄錄影，遊戲剛好是大區塊彈簧床，他綁束腰硬著頭皮上陣，每跳一下彷彿針扎，簡直無法忍受，後來收工就醫，醫生警告「骨刺壓迫到神經」，他只能慢慢調養。被詢問是否會因此避開需要劇烈運動的通告，他回應，「因為是工作，我能忍還是會盡量忍。」

郭彥均先前最胖曾到75公斤，後來在電視台長官邀約下，一起跑馬拉松，他開始每天鍛鍊跑操場，從最初只能跑3圈，到現在一次運動下來，跑30幾圈不是問題，因為主持美食外景節目帶來的「發胖職災」，他嚴格控制飲食，除了工作需要，就算錄棚內節目，也盡量吃菜，忌口澱粉與糖類。

(中時 )