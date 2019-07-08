鹿港高中前往澳洲參加2019FLL樂高機器人公開賽，在來自世界20多國、42支隊伍中勇奪亞太區冠軍。（謝瓊雲翻攝）

國立鹿港高中「靈肌一點通」台灣代表隊，前往澳洲雪梨麥覺理大學參加2019FLL亞太區樂高公開賽，隊，在總積分400分拿下386分，勇奪「機器人表現」冠軍、另獲「程式設計」亞軍；學生們還刻意披上國旗上台領獎。

鹿高代表會由指導老師楊錦明與鄂華鄉，帶著王星智、黃可樂、施昶宇、余文凱和王冠𣇰與溪湖高中王冠茗6人團隊拿下冠軍，總統府獲悉後即在7日第一時間拍出蔡英文總統與副總統的賀電。

楊錦明表示，整個競賽過程只能以高潮迭起形容，競賽第一天，代表會就拿下286分，位居全場第一，不料中國隊第二天一上場就拿下304分，一度被追過積分，幸好第二回合結束，積分來到346分，搶回冠軍寶座。

楊錦明說，第三回合全隊將士用命，決定以最穩當的方式跑完，權宜後放棄一項指定任務，拿下386分最高分；最後一組是編號一號的巴西隊壓軸上場，大家在看台上觀戰緊張的心臟都快跳出來，就在擔心會拿滿分時，出現了小失誤，以376分拿下第二，順利保住冠軍，全體都超振奮。

預計14日率隊返台的校長林宜賢表示，FLL競賽於3日至6日舉行，事前完全不知道任務內容，考驗平日累積實力和臨場應變能力，在20多個國家、42支隊伍中脫穎而出，未來學校將在自造實驗室、機器人社團投注更多心力，提供更多學子相關的學習機會。

(中時 )