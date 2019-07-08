伍宗德（左）和周雅芳至今濃情蜜意。（洪秀瑛攝）

狄鶯、孫鵬19歲獨子孫安佐去年3月在美國闖出恐攻重罪入獄，夫妻倆為了救子急奔美國，去年底孫安佐遣返回台，搖身成為網紅。孫鵬回到主持工作崗位，但狄鶯除了低調參加謝雷演唱會，一直未公開露面，導演伍宗德今晚宣布10日已邀到狄鶯母子同框做公益，以他的「願有情」團隊，免費幫慈善機構製作、拍攝宣傳短片。先前孫安佐出事時，狄鶯曾被傳有意退出演藝圈，如今證明她重回螢光幕。

伍宗德和狄鶯當年有段淵源，伍宗德25年前正計劃拍攝《霸王花》，女主角敲定狄鶯，不料伍宗德的好友夏玉順私下邀周雅芳擔綱，而且公諸媒體，伍宗德只好私下找周雅芳協調希望她退演，最後女一仍由狄鶯演出。伍宗德和周雅芳當時因為這誤會，第一次見面時都沒留下好印象，但後來因戲再結緣，相知相守走到今天。

事實上，周雅芳私下與狄鶯也有私交，因此促成這次合作，此次宣傳短片服務對象是育成基金會南港老憨兒養護中心，後天10日一早，狄鶯仙道士林官邸拍攝照護老憨兒戶外活動，下午在國聯飯店受訪，狄鶯接著再到養護中心內，與兒子孫安佐同框做公益。

(中時 )