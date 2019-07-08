美軍自從自從貝爾 (Bell) X-1火箭飛機於1947年首飛以來，美國空軍不斷地在研究如何拓展戰機的速度極限。美國國防高級研究計畫局(DARPA)和美國空軍研究實驗室(AFRL)最近對外提供了部份美國未來戰鬥機的細節顯示，美軍目前正在積極研究如何突破速度極限，以目前的競爭對手俄羅斯與中共而言，就是要突破5倍音速、進入超高音速的範圍內。

《防衛部落格》(Defence Blog)引述美國空軍官方雜誌《飛行員》(Airman)日前透露的消息稱，美國空軍正在尋找新的方法讓飛機飛得更快更遠。現在努力追求速度極限的並非只有美國，中共和俄羅斯早已經在進行高超音速武器的飛行試驗，另外也有幾個國家也對高超音速飛行技術表現出高度興趣。

目前對高超音速的定義是指超過5倍音速以上的的速度飛行，對空軍而言，這種速度可以完全改變遊戲規則，它可以擴大空中武力量的許多重要特性，如速度、射程、靈活性和精確度等等。

據報導，美軍戰略司令部司令海滕(John Hyten)上將曾表示，他擔心美國會失去領先地位，因為美國開發這種技術的態度謹慎，速度太緩慢，但對手們則正以令人驚訝的速度進行。他表示，美國必須保持技術的領先，否則在20年後一不小心就被其他國家追趕上，我們不會讓這種狀況發生。

報導說，美國空軍研究實驗室(Air Force Research Laboratory)已在基礎高超音速技術進行大量的開發工作，開發的項目包括武器、戰術助推器、機身結構、導引裝置、導航、控制以及材料和製造等。

報導還稱，美國空軍仍繼續與DARPA合作開展高超音速武器技術的飛行計劃，以應對航空飛行器應用高超音速技術的可行性、有效性和經濟性等極具挑戰的領域。在過去60年中，DARPA一直在協助美國空軍保持其全球領先地位。

(中時電子報)