夏天不能泡湯嗎？錯，其實夏天泡湯更有助消暑排濕，但泡湯時機、方法都要講究，該怎麼泡湯最安全呢？

夏天濕氣重又炎熱，民眾往往只想待在冷氣房內，卻造成身體難以發汗、排毒，濕氣也出不去，反而更容易覺得不舒服。溫亞中西醫聯合診所中醫師彭溫雅表示，這時候可以透過泡溫泉讓身體出汗，能幫助熱氣透過流汗排出，達到解熱效果，也有助於人體排除體內代謝的廢物，更能幫助排除體內濕氣。

以中醫角度來看，一年四季都適合泡湯。古人曰，「春日洗浴，昇陽固脫。夏日浴泉，暑溫可袪。秋日泡泉，肺潤腸蠕。冬日洗池，丹田溫灼。」

夏天泡湯甚至能達到冬病夏治的效果。夏天是一年之中陽氣最旺盛的時候，尤其三伏天是一年中最熱的三天，一般在夏至後第三個庚日入頭伏（通常在小暑前後），第四個庚日二伏，立秋以後的第一個庚日為末伏的第一天，此時，能藉由夏天的陽氣來治療冬天好發過敏疾患。彭溫雅指出，在三伏天可以利用熱水或溫泉進行足浴，保持腳部溫暖，達到冬病夏治、刺激末稍循環的效果。

西醫則認為，泡湯能增進血液循環、舒壓，甚至緩解慢性疼痛、鼻子過敏，好處不少，不過很多人以為泡湯能促進新陳代謝，書田診所新陳代謝科主任洪建德則強調，新陳代謝並不會因為泡溫泉就有影響，這是民眾常見的誤解。

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夏天泡湯怕中暑，該怎麼泡比較好？

夏日氣溫這麼高，泡湯不怕中暑嗎？想必不少民眾會有這樣的疑問，彭溫雅表示，夏天泡溫泉應該避開氣溫炎熱的時段，尤其是早上7點到晚上5點間，開水一定要放在伸手可及之處，避免脫水，泡完湯後也可以喝常溫或10～12℃的涼水，有助於解熱。

彭溫雅也建議，夏天天氣熱，泡湯以下半身或小腿為主即可；若是想泡全身，則建議泡2～3分鐘就起身，再用溫水淋浴幫助身體降溫，整個泡湯時間最好控制在30分鐘以內。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳則提醒，泡湯環境是否通風相當重要，「夏天泡溫泉，因為外在環境已經很高溫，若又在比較悶熱、不通風的環境泡湯，更容易造成脫水、中暑，甚至熱衰竭、熱休克的情形。」

至於是否只能泡半身浴或足浴，他認為，若是在通風良好、有冷氣的環境下，其實也可以像冬天一樣正常泡湯，但民眾還是要依據自身感覺判斷，若有不適就不要勉強。

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「夏天和冬天泡湯最大的差別就是，水分需補充足夠。」柳朋馳強調。他建議，夏天泡溫泉要注意不斷補充水分，或是泡湯前先補充水分，「身體狀況良好、血壓沒有太大變化的民眾，無論是冬天還是夏天泡湯，基本上都算安全，但心臟衰竭、血壓控制不良的民眾在夏天泡湯要特別注意，民眾若是大量運動完，接著去泡湯也要留意水分補充，降低脫水風險。」

安全泡湯 掌握血壓是關鍵

泡湯雖然舒服，但仍有些人不適合泡。振興醫院心臟血管內科醫師黃建龍指出，無論是冬天還是夏天，心臟病患都應該避免長時間泡湯，因為泡湯會擴張周邊動脈，促進周邊血液循環，但對於心臟病患來說，反而可能會造成心臟缺氧。

柳朋馳則指出，夏季因天氣炎熱血管舒張，血壓會比其他季節來得低，泡溫泉之後，血管會再擴張，可能導致血壓更低，有些民眾就容易出現低血壓的情況，再加上泡湯時，若是突然起身容易造成姿態性低血壓，可能會有種眼冒金星、眼前一黑，甚至可能昏倒，因此起身時應慢慢來。

其實，無論是健康的民眾或有慢性病的民眾，泡湯時的血壓都是關鍵。洪建德表示，健康人在44℃的水中泡20分鐘，就有可能會產生全身血管擴張過度、血壓降低而導致危險，有三高、心臟病的民眾發生危險的機率更高。

洪建德強調，夏季泡湯要更注意，因為泡湯後，血壓下降，假如有三高沒有規律治療，已造成心血管疾病，如果再冒汗脫水，有熱衰竭之虞，冬天則是溫差大，心血管疾病事件較頻繁發生。

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洪建德建議，有三高、心臟病的民眾泡湯溫度不要超過40℃，且過程中一定要起來休息，泡湯時間不要泡超過10分鐘，但最怕的是，本身有慢性疾病卻不自知，或有慢性病卻沒治療，都有可能在泡湯過程中發生危險，洪建德提醒最好別獨自泡湯，應結伴同行，避免發生事故時無法立即求援。

除了有心血管、腦血管疾病、嚴重心律不整的民眾要小心之外，柳朋馳說，老年人、幼童和孕婦泡湯都需要特別注意，此外，有乾癬、異位性皮膚炎等皮膚疾病的民眾也應避免泡湯，以免過度刺激，加重皮膚不適。

柳朋馳也提醒，泡湯過程要循序漸進、慢慢下水，泡的位置不能超過心臟高度，最好保持在腹部左右即可，如果感到身體不適就該離開溫泉池，也要注意避免飯後泡湯，應間隔2～3小時較安全。

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(中時電子報)