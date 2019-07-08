藝人王凱多年前以偶像劇《薰衣草》爆紅，打開知名度，近年則較常出現在八點檔中，目前也正在拍攝新戲。但王凱透露，前陣子一度掉了8公斤，一度暴瘦到63公斤，經過調養才恢復體重。

原來有段時間，王凱因為膽結石發作，痛不欲生，即使吃止痛藥也沒效，整個人嚴重爆瘦。其實演藝圈不少人都飽受膽結石之苦，像是藝人吳宗憲、洪都拉斯以及已故的孫越等曾罹患膽結石。

臺北醫學大學附設醫院急症外傷外科主任黃宏昌表示，膽結石其實是非常普遍的疾病，根據國內統計，國人平均每10人就有3人罹患膽結石。

圖／康健雜誌

什麼是膽結石？

膽結石是由膽汁中的膽固醇或膽色素濃縮沉澱後形成的結晶，顆粒細碎的稱為「膽沙」，若結晶大到一個完整的顆粒有如酸梅核，則稱為「膽結石」。症狀包括消化不良、上腹痛、伴隨嘔吐、噁心，嚴重時會發燒、黃疸、休克、甚至會有生命危險，如果有以上情形應儘速就醫。

發現有膽結石後，大部分的情況不需要為了預防「後患」而先把膽囊拿掉。「其實有膽結石的人，不少人是沒有什麼症狀，或者只是偶爾有類似胃痛的感覺，」國泰綜合醫院肝臟中心主治醫師黃奕文說。

當有症狀頻繁發生時，就要小心對待了。若膽內結石卡在膽囊出口後，又沒有立刻回到膽囊，卡住的時間一久，膽汁無法排出，膽囊就會腫脹，引起急性膽囊炎。上腹部或右上腹可能會持續疼痛超過六個小時，有些患者還會輕微發燒、噁心嘔吐、或者右背部、右肩胛骨疼痛，這時就應該即時開刀割除膽囊。

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急性膽囊炎發作後，醫生會建議開刀割除膽囊，主要是考慮到患者的生活品質與可能會有併發症。因為反覆膽囊炎，代表膽內的結石是「不聽話」的石頭。

「膽囊有結石，表示膽囊收縮功能不理想，就算已成功溶解石頭，新的結石也可能會再產生。」黃奕文說，即使有時候結石只是短暫阻塞膽囊出口後就自動排出或掉回膽囊內，日後造成劇烈疼痛的機會還是很高。尤其，還可能引起嚴重的併發症，一樣要把膽囊拿掉，並且手術可能更麻煩。

膽囊結石發生原因大多還是跟飲食習慣有關，如吃太多高油脂、高糖分食物，另外跟體質與家族遺傳也有關係，但和腎結石成因卻大不相同。而膽結石大小或多寡並不影響臨床症狀，但膽結石患者建議飲食儘量少油少糖。若有右上腹痛、黃疸及發燒症狀，仍需就醫追蹤檢查。

罹患膽結石 4大高危險族群

是否會結石主要跟個人天生體質有關，但值得注意的是，包括肥胖者、中年女性、家族遺傳者以及糖尿病患者4大族群，是罹患膽結石的高危險群。

目前研究發現，三酸甘油酯過高的人比較容易得膽結石，所以建議有膽結石的人飲食清淡。另外長期節食或三餐（尤其是早餐）不定時的人，膽汁沒有適時排出，一直停留在膽囊內，就容易因太濃稠而結石。因此把握在飲食上少油、高纖與定時、定量的原則，努力改善高血脂與肥胖，並且多運動，即可降低膽結石的風險。

黃宏昌建議，如果已經發現結石，最好盡速就醫，不但可以先判別結石是否已發炎，另一方面透過超音波檢查，可以早期發現膽囊壁是否已變厚或長出息肉，定期追蹤。如果膽結石增大增多，或是結石大小改變明顯，都可以盡早治療，別讓沉默的小石頭，長成難以收拾的巨大殺手。

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(中時電子報)