2019瓊斯盃籃球 運彩投注攻略

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

國內舉辦的國際籃球盛事最具代表性的可以說是「威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽」(以下稱為瓊斯盃)，它是我們國家為了紀念國際籃總（FIBA）秘書長威廉•瓊斯博士（Dr. William Jones）支持我國加入國際籃壇活動所舉辦的賽事，自1977年以來除1989年因中華體育館大火及2003年因SARS疫情停辦外，每年都有舉辦，是國內最老字號的國際賽事，今年是第41屆，男子組賽程共有36場，其中20場在彰化體育館舉行(7/12-7/16)，其餘16場在新莊體育館舉行(7/18-7/21)，喜歡籃球的朋友們可以到現場、在家或到投注站觀賽。

中華藍隊賽程表(台灣運彩提供)

今年瓊斯盃賽事分二階段，首先第一階段7月12至16日是選在中台灣的彰化舉行，然後休兵一天，移師北台灣，7月18至21日進入第二階段在台北新莊體育館續戰，這次參賽隊伍國內有中華藍、白2隊，國外有日本、南韓、菲律賓、伊朗、約旦、加拿大UBC大學以及印尼等7支勁旅，共9隊，賽事精彩可期，台灣運彩就中華藍隊的每一場(共8場)比賽都有提供單場投注，希望大家會喜歡。

循環賽場次計算公式(台灣運彩提供)

有關瓊斯盃運彩投注的眉角有兩大觀賽重點，首先就是球員的體力，大家都知道籃球是一項非常耗體力的運動，主力球員長時間在場上比賽，往往累不可支，如果隔天緊接著另一場比賽，就是我們常說的背靠背(Back to Back)，休息不足的情況下，整體戰力容易受到影響，加上瓊斯盃的賽制採用的是循環賽，每隊要跟其他8隊的每1隊都比過1場，戰績最佳的隊伍奪冠，對球員體力最大的考驗就是在短短的10天內要比賽8場，這跟美國職籃打2至少休1的賽程比起來，吃重很多，也是大家在投注運彩時要特別注意的眉角。

瓊斯盃投注眉角(台灣運彩提供)

除體力外，各國歷屆的戰績表現也是運彩投注前需要參考的，統計近10年來各國的奪冠次數，以伊朗的5次為最多，菲律賓及加拿大各2次，韓國也有1次，中華隊最佳的名次是2013及2014的亞軍，分別輸給伊朗及南韓，今年伊朗、菲律賓、加拿大及南韓等強隊都有參賽，中華隊能否在強敵環伺下脫穎而出，值得大家關注。

近10年瓊斯盃成績統計(台灣運彩提供)

近10年瓊斯盃奪冠統計(台灣運彩提供)

(中時電子報)