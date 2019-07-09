東部戲迷有福了！鄧麗君經典歌曲音樂劇《何日君再來》，７月13日獲邀於臺東藝術節演出，來臺東看音樂劇，除了有小鄧金曲相陪，還能看到民視當家小生陳彥廷的精湛演技。

廣藝劇場2018年精心串組重編鄧麗君歌曲，推出《何日君再來》，因廣受好評於2019年加碼巡演全台，向一代歌姬致敬。

擔綱男主角的陳彥廷，演紅了民視《大時代》當中叛逆但本性善良的伍家輝後，

形象深受觀眾喜愛，所到之處吸引婆婆媽媽粉絲搶著合照，堪稱「超強吸票機」，但很多人都不知道，其實他是舞台劇出身，參與許多大團的經典製作，賴聲川「表演工作坊」的《寶島一村》、《如夢之夢》；「創作社」黎煥雄導演的音樂劇《幾米地下鐵》……後來才被輾轉引薦演出電視劇，一路磨練出如今橫跨舞台劇、音樂劇、舞蹈、電視劇等多棲的陳彥廷。

陳彥廷說：「我其實是一個土法煉鋼，而非天生的演員。」《何日君再來》中，他飾演的馬來西亞籍商人天祥，讓他面臨不少挑戰。「我剛開始拿捏不了，怎麼樣說話才會好聽。馬來話夾雜英文、台語等，似乎沒有一個主體語言。」想要知道他怎麼突破語言的挑戰，展現可深情，也可濫情的陳彥廷，來看戲就知道了。

(中時電子報)