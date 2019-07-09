亞契（Archie）才剛滿2個月，梅根已預想好如何讓孩子快樂成長，她和哈利王子打算領養一隻救生犬來陪伴亞契度過童年。
英國《太陽報》（The Sun）7日獨家報導，梅根與哈利王子計畫拜訪溫莎鎮自宅附近的動物救援中心，替亞契尋找一隻合適的救生犬陪伴他度過童年。
王室消息來源指出，「梅根真的很想要一隻能夠陪伴亞契的狗」，儘管她和哈利的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）新居已經有了2隻愛犬，包括1隻拉不拉多、1隻搜救小獵犬蓋伊（Guy），梅根仍希望亞契能有自己的狗朋友，而且她認為救生犬遠比小狗來得更適合，因此消息來源猜測領養救生犬的機率更高。
內部人士透露，梅根希望新成員能和亞契有很棒的連結，「讓亞契有很多回憶」，據悉梅根的母親多莉亞（Doria Ragland）也鼓勵夫妻倆添加家裡的狗成員。
梅根相當愛狗，婚前除了搜救小獵犬蓋伊，她在加拿大多倫多的家中還養了一隻拉布拉多與德國牧羊犬的混種救生犬波加德（Bogard），當她得知波加德因年紀太大，不能隨她搬到英國時，「心都碎了。」
除此之外，英國王室上上下下幾乎都是愛狗人士，女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）自18歲成年以來，前前後後共養過超過30隻柯基犬；威廉王子和凱特也有1隻名叫盧波（Lupo）的可卡獵犬（cocker spaniel）；查爾斯王子的妻子卡蜜拉則有2隻分別叫作Bluebell、Beth的傑克羅素㹴（Jack Russells）。
文章來源：HEIR OF THE DOG Meghan Markle wants to adopt rescue pooch for Archie to grow up with loyal pet pal
(中時電子報)
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