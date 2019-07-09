白手起家、事業輝煌，從微軟創辦人比爾蓋茲到名嘴歐普拉，這些公認的「成功人士」，除了運氣之外，其實都有些共同的特質。

財經暢銷書作家、也是知名的TED講者巴奇亞格（Rafael Badziag）研究並訪問數十位白手起家的億萬富翁，發現儘管他們事業領域與專業各有不同，但不難理出成功背後的共同脈絡。

爬梳他們走向成功的動力與習慣，其實有不少你我都能做得到，不管是正在職場奮鬥，或退休後打算展開「第二人生」，都值得參考：

1. 自我對話：日記、冥想、自言自語

密西根大學一份研究顯示，「自言自語」能有效紓解壓力，特別是以「你」或自己的名字代替「我」來自我喊話，比如直接對自己說：「你做得到的」，會比「我做得到」更有激勵效果。

演藝圈包括艾瑪．華森（Emma Watson），女神卡卡（Lady Gaga）都有寫日記的習慣，珍妮佛．安妮斯頓（Jennifer Aniston）更是從13歲就開始寫日記，她曾透露已累積六大本皮質日記本，安穩地鎖在保險箱。

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社群網站推特（Twitter）CEO多爾西（Jack Dorsey），以及名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）則表示自己每天冥想，科學證實靜坐冥想確實能化解壓力、讓大腦更富彈性、心情更愉快。

2. 規律的作息，儀式性的習慣

成功人士的作息多半規律而固定，包括股神巴菲特、微軟創辦人比爾蓋茲，以及歐普拉，都在6、7點左右就起床，開始運動、健身，或者直接進入工作。

不少企業高層更習慣以一些「儀式性」的小動作來開始或結束一天，龍舌蘭酒知名品牌Patron共同創辦人德約里爾（John Paul DeJoria）不管在家裡或飯店，起床後會先在床上靜思5分鐘，然後才開始一整日的行程。

《赫芬頓郵報（The Huffington Post）》共同創辦人赫芬頓（Arianna Huffington）睡前則一定要讀紙本書，並杜絕3C產品干擾。

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3. 享受孤獨，但也善於溝通

內心強大的人多半不怕獨處，他們認為獨處是自我沉澱與省思的絕佳機會，幾乎每天都有一段me-time (屬於自己的時間)，並樂在其中。

但這不代表他們孤僻而冷漠，相反地，成功者多半都是溝通好手，他們善於利用語調、身體語言來說服別人，想想蘋果已故創辦人賈伯斯生前在蘋果開發者大會的每一次簡報，到現在都是行銷領域的指標。

4. 強大的驅動力

要成功當然要有足夠的動力推著你往前走，不諱言很多人的動力是擺脫貧窮。歐普拉家境貧困，從小只能改馬鈴薯袋當衣服穿，經歷未婚懷孕（小孩夭折）、寄人籬下，最後靠著自身努力成為美國史上酬勞最高的電視節目主持人。

雖然聽起來有點過於清高，但確實也有人的動力來自於讓這個世界更美好。比爾蓋茲卸下微軟職務後致力公益，他認為科技是用來「解決問題」，亞馬遜CEO貝佐斯（Jeff Bezos）當初只是想讓大家動動手指、點點滑鼠就能買東西，如今他成了全球首富。

還要戒掉1個壞習慣：做「低收益」的事

除了共同習慣，成功者還有一件事不做：低收益的事。這裡的收益不見得是金錢，而是對你有幫助、能自我成長的收穫。簡單說，他們不浪費時間，珍惜一分一秒。

股神巴菲特曾說：「我可以買任何想要的東西，但就是不能買時間。」

比爾蓋茲說他20多歲開始就不聽音樂和看電視，他認為這樣才不會讓自己分心，好專注於事業。蓋茲的小孩14歲之前也不准使用手機，他更禁止家庭成員在飯桌上使用電話。

你不見得要像蓋茲這樣極端，但核心精神是專注在對自己最有幫助的事，減少「低收益」活動，例如少追一點劇、少滑一點手機。

一天24小時是每個人最公平的起跑線，要邁向成功，或多或少都必須有些犧牲。

資料來源：CNBC、Business Insider

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(中時電子報)