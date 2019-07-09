上海一名OL，日前在網路上遇到了自稱是她附近商務大樓上班族的劉姓男子，兩人加了微信好友之後，聊得很合拍。劉向她介紹自己是香港人、有家族企業，是個不折不扣的富二代。

之後劉對OL十分殷勤，雖然沒有見過面，但是在短短一個禮拜的時間已經為她叫了兩次外賣，給她送去了好吃的午餐，之後兩人的戀情火速上升，在網路上確立了戀人的關係。

某天晚上，劉通向OL訴苦，稱自己身體有難言之隱，需要她發一些自拍的裸照給他解決生理需求，她念在對方為她叫了好幾次外賣的好，就乖乖自拍了裸照發給了劉，過了沒多久劉又說自己要買一雙名牌鞋子，希望OL給他2700(人民幣)，她毫不猶豫地就把錢轉過去，但劉拿到錢後立即封鎖了她。OL只認為自己的錢打了水漂，但沒想到更糟糕的事情還在後面。

沒過一個星期劉又用別的微信帳號成功加了她，並將之前OL的裸照發還回去並要脅3500元，否則就把裸照外洩發送出去。

OL即時報了警，劉很快就被抓獲。長寧檢察院認為，劉以非法佔有為目的，採用威脅的方法敲詐他人財物，數額較大，其行為已觸法最後被判處拘役四個月，並處罰金人民幣2000元。

(中時電子報)