國民黨總統初選參選人郭台銘昨接受廣播節目訪問，過程中有聽眾來電指前高雄縣長楊秋興發言傷害高雄市長韓國瑜，希望郭能約束楊秋興。對此，郭台銘竟表示自己跟楊「沒有交情」，直言楊「跟我一點關係也沒有」。此言一出，重傷楊秋興，也傷了郭台銘自己。

郭台銘在節目表示，他之前是因為高雄市長韓國瑜當初要招商，楊秋興跑來聯絡他，才跟他接觸。郭台銘並解釋，當初他去國民黨參選是楊秋興帶他去，因為他對國民黨不了解，後來他發現問題，「就叫他別來找我」、「楊秋興對韓國瑜的批評，跟我一點關係也沒有。」

不過，楊秋興除帶郭台銘拜訪國民黨中央，並參加了郭台銘第一場國政願景發表會，那時，楊秋興表示，單純是要來幫郭台銘加油，並強調「台灣如果有企業家來帶領，台灣經濟會起飛，郭台銘是我認為最好的人選」。

對倒戈挺郭的楊秋興下重手劃清界線，郭台銘展現了霸氣，但也顯露冷酷無情的一面，讓近日來塑造的親民形象毀之一旦。從網友留言：「兔死狗烹，鳥盡弓藏，不意外，果凍的個性就是翻臉不認人」、「一個趨炎附勢，一個無情無義」、「可憐的楊秋興，就像一張被郭台銘的用過的衛生紙，用完就丟進垃圾桶，搞得自己裡外不是人。自己挖坑自己跳啊！怨不了任何人！」、「看吧！以為幫郭台銘黑韓國瑜就能得到賞識，沒想到，竟然被人家吐口水，叫你不要去找他，楊秋興看起來一副很老實，怎麼會如此不堪，被人家當垃圾丟」。

從這些留言可見郭台銘與楊秋興劃清界線，對楊與郭兩人都極傷。楊秋興再度被加上「背骨」、「趨炎附勢」惡名；郭台銘亦難逃「無情無義」、「翻臉不認人」評論，現在國民黨總統初選民調剛剛開始，這事可預對郭台銘民調殺傷力極大。

(中時電子報)