國民黨總統初選參選人郭台銘今年5月進白宮會見美國總統川普，並以當選總統後率團在前進白宮與美國簽訂FTA做為競選政策。前外交官介文汲批評，郭台銘信口開河，「他若當選總統，將既去不了白宮，也簽不成FTA。」

介文汲解釋，美國迄只同意我國總統過境，且不能到華府。郭以企業家的身份進白宮沒問題，但若以總統身份，華府都去不了，怎麼去白宮。

介文汲說，與美簽FTA需先解決美牛美豬問題，稻米開放問題更嚴重。美國是產米大國，開放美米進口，是會將台灣農民逼上絕路的。

他強調，台灣是需要簽FTA，但第一該簽的對象應是佔我出口四成的中國大陸、第二是佔我出口兩成的東協。美國只佔我出口的一成，且川普在商言商的個性，絕不會在美牛美豬美米輸台問題上放水，郭作董事長可以無視農民，當總統可不能輕易犧牲農民。

介文汲指出，郭頂著企業家的光環在國際上受到各國領導人的禮遇，但若當總統就不會這麼風光了，不但大多數的國家都將去不了，且會發現我們的對外經濟困境主要是外部政治問題所造成的，而不是單純經濟因素造成的。「郭顯然對這些外部政治問題缺乏基本認識，才會說出人家是靠他養的這種損人不利己的話。」

(中時 )