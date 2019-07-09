導演梁志民（左起）、臺北市立交響樂團團長何康國、許逸聖、袁詠琳、江美琪、卜學亮。

許逸聖（左起）、袁詠琳、江美琪、卜學亮領銜主演。

集結音樂大師周藍萍不朽經典，最新華文原創音樂劇《綠島小夜曲》由卜學亮、江美琪、袁詠琳主演。

歌手袁詠琳和混血演員紀亞文交往5、6年來歷經2度分手，目前恢單1年多，8日她與卜學亮、江美琪出席果陀8月中將演出的舞台劇《綠島小夜曲》記者會，是否有機會再復合？她連搖多次手指表達「NO」的意思，不過她與前男友家人一直互動良好，對方媽媽甚至以實際行動買票支持。

她開玩笑要大家介紹對象，但其實很享受單身生活，現在專注音樂劇排練，她爸媽在她12歲時離婚，媽媽這次特地從美國買機票回台，媽媽看最後一場，爸爸則看第一場演出，其他20多位家人也將捧場。學古典樂的袁詠琳，出場時一度哽咽泛淚，坦言這次演出是美夢成真，她4、5歲時候就有演出音樂劇的夢想，如今終於實現。

袁詠琳一度擔心自己的中文程度拖累大家，但卜學亮讚譽有佳說：「第一天的確很擔心妳！但排練以來妳每一天都突飛猛進，令我們刮目相看。」這陣子她為了熟悉〈高山青〉、〈綠島小夜曲〉等歌詞及台詞，夜夜難眠，有次排練結束一度累得趴地。劇中角色個性帶點三八又霸氣，甚至要爆粗口，她與飾演奶奶的江美琪戲外感情不錯，日前喉嚨突然「燒聲」，江美琪還特地帶各種護嗓品給她。

被問到劇中覺得挑戰最大的一首歌，江美琪二話不說立刻回答〈一朵小花〉，「這首歌是我的『心魔』，我日夜想得都是如何把它詮釋得更好」，因為該曲餘音繚繞，非常有困難度，江美琪自爆有時在練唱時會繞著繞著不知繞去哪裡。《綠島小夜曲》劇情帶有穿越題材，江美琪也挑戰飾演兩個角色，其中一個是劇中袁詠琳的奶奶，必須畫上老妝，在舞台上切換，算是也透過戲劇，先行體悟老派生活。

卜學亮笑稱自己是「顏值擔當」，只要帥帥的就好。他表示，〈綠島小夜曲〉是他父母愛唱的歌，「在我的兒時記憶中，爸爸連洗澡都要唱，尤其自己加入這次音樂劇演出，特別有感觸，已邀請了所有長輩一起來欣賞」。卜學亮的父母現齡90多歲，這次卜學亮主動爭取演出，也是特別想唱給父母聽。

《綠島小夜曲》是果陀劇團創團31年來的第80部作品、第22齣原創音樂劇。集結堅強陣容、音樂大師周藍萍的經典歌曲，即將於8月16至18日台北城市舞台、8月24至25日高雄衛武營、2020年2月29日至3月1日臺中國家歌劇院盛大演出，更多詳情與購票可洽「果陀劇場」或兩廳院售票系統。

(中時 )