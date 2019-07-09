活動現場。

王建復（左起）、方馨、吳定謙。

《女人心》演員吳定謙（左起）、蘇晏霈、方馨、王建復、桑布伊到台南跟粉絲見面會現場熱鬧非凡。

現場粉絲滿滿。

由金曲歌王桑布伊主唱的台語音樂劇場《女人心》，故事訴說台灣的歷史，和兒女情長的故事，由方馨、蘇晏霈、王建復、吳定謙等主演，首演將在8月3日於台南文化中心登場。

演員群日前南下高雄及台南進行馬拉松式宣傳，分享他們跨界演出心情，原本天氣陰雨綿綿，一登場烏雲馬上散開，大夥笑說「感謝男神、女神帶來陽光」。令演員感動到是，當天除了有粉絲高雄場跟台南場兩場都到，連合作廠商亦包了百張音樂劇門票，讓演員群感動不已，直誇果然是最強的後盾。

台語音樂劇《女人心》這次網羅鄉土劇演員跨界演出，蘇晏霈表示，因為這次演出都是熟識的前輩，反而沒有那麼擔心，倒是看到鐵粉特地跟到台南跟高雄見面會，讓她十分感動，希望這次舞台劇演出能讓大家看到更不一樣的突破。

方馨表示，第一次演出舞台劇，把自己當成老新人學習，希望自己有更多突破。台南見面會上，他們還特地到果汁店擔任一日店長，竟有粉絲告白「飲料可以像方馨這麼甜嗎？」讓方馨又驚又喜，笑稱粉絲超可愛，很會撩。王建復這次參與舞台劇，心情反差大，因10多年前參與過，但當時和現在的學習完全不同，希望自己有更好的表現。

(中時 )