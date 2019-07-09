溫布頓草地網球錦標賽混雙賽場，台北時間今天凌晨上演「寶島內戰」，由詹詠然/克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig）對壘姐弟組合謝淑薇/謝政鵬，經過兩盤較量，詹詠然/多迪格以6：3、6：2勝出，晉級16強。

詹詠然和多迪格在今年法國網球公開賽成功衛冕混雙冠軍，溫網排混雙第8種子，謝淑薇則是首次在四大滿貫賽與弟弟謝政鵬搭檔混雙，並未排進種子，首輪輪空的台克組合以逸待勞，雖然開打第1個發球局在40：0、3個局末點優勢下，被「謝謝配」連得5分破發，隨後台克聯軍也回破謝家姐弟，第8局再破發一次，接著在自己的發球局收下首盤。

此盤詹詠然/多迪格發球局掌握度更高，沒有出現破發點危機，並在第3、第7局兩度破發，直落二結束1小時又6分鐘的對抗。

本戰詹詠然/多迪格雖然一發進球率比謝淑薇/謝政鵬低，不過發出5記愛司，一發和二發致勝率也較高，下一場將迎戰第11種子斯洛維尼亞柯列帕琪（Andreja Klepac）/法國侯傑-瓦賽林（Edouard Roger-Vasselin）。

(中時電子報)