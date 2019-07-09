動畫《玩具總動員4》正在熱烈上映中，主角巴斯光年口頭禪「飛向宇宙，浩瀚無垠！」也象徵著大小朋友的外太空夢！殊不知，1969年7月20日，阿波羅11號登月任務將3名太空人送上月球，6億人觀看尼爾阿姆斯壯跨出人類的一大步，成為近半世紀全人類最偉大的創舉之一，然而這些經典的畫面背後，卻有更多不為人知的故事。Discovery頻道為紀念人類登月50週年，推出《登月五十週年鉅獻》特別節目，也將在7月中於信義計畫區打造的七米飄浮在空中的地球「蓋亞」。

林宥嘉表示從月球的角度來看看地球的全貌，也地球只有一個，人類應該好好珍惜、共同愛護寶貴的地球資源。（圖取自Discovery官網）

Discovery頻道為紀念人類登月50週年，推出《登月五十週年鉅獻》特別節目，甚至邀請從小熱愛宇宙的「迷幻王子」林宥嘉，擔任太空系列節目代言人及登月50週年大使，並接受硬派挑戰到台北市立天文館擔任一日天文導覽員，首度擔任天文導覽員的Yoga 為接下這個任務可說是做足功課，從地球到行星，再到浩瀚宇宙，還頻頻對現場民眾出考題，從地球現在幾歲到阿姆斯壯上月球所說的歷史名言，認真為民眾解說、介紹龐大深奧的宇宙太空世界。

林宥嘉表示，從小對於天文、太空領域很有興趣，甚至小時候曾夢想要當太空人。提到如果未來人類有機會可以到火星旅行，最想帶著「全家人」一起上火星！被問到最想在太空中做什麼事？林宥嘉竟跌破眾人眼鏡KUSO回應：「想挑戰永遠不刮鬍子！看能留到什麼程度」。而今年是人類登月50週年，林宥嘉也很期待《Discovery登月50週年鉅獻》節目，表示如果可以自己很想站在月球上，從月球的角度來看看地球的全貌長怎麼樣，並提到地球只有一個，人類應該好好珍惜、共同愛護寶貴的地球資源。

首度硬派挑戰但任一日天文導覽員的Yoga 可說是做足功課。（圖取自Discovery官網）

Discovery頻道為紀念人類登月50週年，將於7月20日每週六晚間7點起推出《登月50週年特輯節目》，不只要揭開許多登月疑雲，同時也將一一揭露許多未曝光的歷史畫面。Discovery頻道也將於7月18日攜手林宥嘉於台北市信義區香堤大道舉辦《探索台北 硬派不設限暨登月50週年》記者會，現場將首次展出由英國藝術家Luke Jerram打造的七米飄浮在空中的地球「蓋亞」，，夜晚的「蓋亞」將閃閃發亮，讓民眾感受人類登月時俯看地球的感動瞬間，同時林宥嘉也會公布全台北市硬派挑戰地點，邀請民眾一起度過最「硬派」的夏天。

(中時電子報)