葉全真到韓國直播連貨都得扛，被網友說是神力女超人

網站廣告海報是陳昭榮的創意。

葉全真帶著主播小延、小沛前往韓國直播，還沒開始直播就意外連連，先是葉全真找商品轉點時意外撞傷下巴當場噴血，壓了半個小時才止住血，小延則是下飛機後才發現大姨媽報到，只能忍痛到會打滾的經痛，硬撐著找商品，兩個人去韓國第一天就見紅，讓葉全真苦笑：「只能用見紅就發來安慰自己跟小延」。小沛則是出發前一天與陳昭榮直播精品到半夜，導致出發前只睡了1小時，讓她整天精神恍惚，直喊要靈魂出竅。

葉全真表示，目前恢復每兩個小時就醒來的作息外，吃喝都正常的她，想說出國先去例行性捐血，抽血前簡單檢查時，卻發現身高167公分的她，剛好就過可以抽血的門檻46公斤，讓她直呼好險，也才發現自己似乎又瘦了。

這次出發前也發生小插曲，新設計的網站廣告素材上傳到公司後，上面竟是小延、小沛美照，搭配被網友讚賞是神力女超人的葉全真素顏扛著大箱商品，署名「捆工小葉」外，還搭配對話框「我默默扛就好T.T」，讓葉全真看了哭笑不得，直問是誰想的文案，後來才發現原來是出自陳昭榮的「巧思」，讓葉全真一臉無奈，陳昭榮相當得意。

(中時 )