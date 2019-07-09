暑假到了，這幾天依舊熱到爆！今（9日）氣象局針對雙北、花東發布高溫特報，可能出現36度高溫，體感上看40度。另日「南部」、「午後中部以北山區」有局部大雨發生的機率，外出請注意。

今日西南風影響，臺灣南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後山區及東北部地區有局部短暫雷陣雨；南部地區及午後中部以北山區有局部大雨發生的機率；東部（縱谷）及東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

氣溫方面，今日北部28～36度，中部26～34度，南部25～30度，東部27～34度，外島地區27～31度。

據氣象局發布的高溫資訊，台北市、新北市今日為「黃色燈號」，可能出現36度高溫；花蓮縣、台東縣更達到「橙色燈號」，今日極可能「連續4日高溫超過36度」。紫外線指數為過量至危險級，外出需做好防曬工作。

今日北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及馬祖易有8至9級強陣風，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日南部地區作為迎風面較有機會降雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質佳；北部空品區位於下風處，午後受光化作用影響，局部地區臭氧濃度易上升至普通等級。今天全台都以「良好」等級為主。

(中時電子報)