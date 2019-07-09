耳熟能詳的〈綠島小夜曲〉更因電影《監獄風雲》中的改編，而被常誤認為與綠島政治犯人生有關，其實這首歌曲是周藍萍寫給妻子的定情歌，而他們還是師生戀！夏日來看音樂劇，台北市立交響樂團所主辦的「2019台北市音樂季」開季節目《綠島小夜曲－原創音樂劇》即將於8月16日至18日於台北城市舞台及8月24、25日於高雄衛武營盛大演出

台北市立交響樂團所主辦的「2019台北市音樂季」開季節目《綠島小夜曲－原創音樂劇》即將於8月16日至18日於台北城市舞台及8月24、25日於高雄衛武營盛大演出！素以歌劇製作為傳統的北市交首次跨足音樂劇製作，結合國內知名劇團果陀劇場，由音樂劇教父梁志民執導，卜學亮、江美琪、袁詠琳、許逸聖、張洪誠、達姆拉·楚優吉領銜主演，以華人音樂大師周藍萍的歌曲為藍本，集結近年台灣音樂劇最龐大陣容作為北市交50週年鉅獻。

談到音樂大師周藍萍，台北市立交響樂團團長何康國表示，周藍萍可說是華人電影史上創作最為豐沛的作曲家之一，尤其擅以交響樂團作電影配樂，〈高山青〉、〈綠島小夜曲〉、〈一朵小花〉、黃梅調《梁山伯與祝英台》等名曲皆出自其手。

尤其〈綠島小夜曲〉更因電影《監獄風雲》中的改編，而被常誤認為與綠島政治犯人生有關，其實這首歌曲是周藍萍寫給妻子的定情歌，而「綠島」所描寫的以台灣自然風景寄託他對愛人的情感，也因此將這次音樂劇名訂為《綠島小夜曲》向這位音樂家所致敬。

《綠島小夜曲》由卜學亮、江美琪、袁詠琳、許逸聖、張洪誠、達姆拉·楚優吉領銜主演，以阿里山為主要場景，由李哲藝擔綱編作曲，將周藍萍的歌曲巧妙穿插在劇情中。除了江美琪數年後再次和果陀合作外，與果陀劇場卜學亮也笑說這次是他第一次「主動」爭取角色。

《綠島小夜曲》為北市交50週年團慶的原創鉅獻，同時也是果陀劇團創團以來的第80部作品。集結最豪華的陣容演出大師周藍萍的經典鉅作，即將於8月16至18日台北城市舞台、8月24至25日高雄衛武營盛大演出。

(中時電子報)