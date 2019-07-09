◎中國時報

●以「國安」為名，民進黨在立法院下個會期將推動在《兩岸人民關係條例》增訂「中共代理人」相關規範，限縮兩岸交流。立院國民黨團昨質疑「中共代理人」定義不清，台灣人民很可能一不小心就觸法。國民黨立委賴士葆指出，民進黨就是要在台灣搞綠色恐怖、麥卡錫主義，跟大陸老死不相往來，讓台灣回到動員戡亂時期。

●青春期是發育長高、轉大人的成長階段，如果一不留神，青春期也是近視度數「暴衝」的黃金期，有位高度近視的國二學生近2年玩手機玩到視網膜剝離、裂孔，差點失明，家長才驚覺陪著小孩戶外活動的重要，才能遠離「惡視力」！

●國民黨總統初選民調昨天起跑，根據《放言》委託山水公司執行的民調，無論是與蔡英文對決，或是模擬國民黨初選方式，採互比與列入柯文哲的「三腳督」對比，高雄市長韓國瑜都可在藍營諸群雄中勝出。

●國民黨總統初選民調已開始，一直遲遲不簽初選公約的前鴻海董事長郭台銘，昨卻要求「要簽就要全部人一起簽」。此話令對手朱立倫深感不認同，朱說「大家都簽好了，不應再配合特定候選人辦造勢活動，郭董就把它簽了就好了！」

◎旺報

●經歷一年多的中共各地和各機構的改革後，5日中共高層召開黨政機構改革總結會，有分析指出，會議上向大陸國家主席習近平進行匯報的部門，為此次改革棋盤中最為習所關注的領域，構成與展示隱藏在習式改革的底色和焦點。

●5日中共高層召開黨政機構改革總結會，從十大「匯報人」可分析幾項特點，包含「以黨統政」、治理體系與治理能力現代化，以及重構央地關係。不過，相關分析指出，比起機構設置與人事變動的層面，大陸民眾與外界更加期待，大陸官員的素質、思維方式與執法專業度上能因應有所突破。

●5日中共高層召開黨政機構改革總結會，一名了解中共黨政運作的人士表示，這次主要是黨的機構改革，以前較少提及，不像國家機構改革那麼頻繁。主要目的是總結過去一年的試點經驗，以利於下一階段的改革全面展開；並藉此加強黨的領導，突出習近平總書記的核心地位，唯有思想統一，才能應對大環境的改變。

●「打鐵還需自身硬」，這句大陸常用來對內信心喊話的標語，在當前中美博奕背景下，正在落實。在去年三月兩會推動政府機構改革一年多後，大陸於近日舉行了「中共高層專門召集黨政機構改革總結會」，對機構改革進行階段性驗收，在中美貿易戰暫時沒再升溫下，回歸到自身最基本的改革。

◎工商時報

●意外驚喜！財政部8日公布6月進出口統計，我國出口值達283.9億美元，為歷年6月最高水準，年增率則為0.5％、由黑翻紅，終止出口連七黑的態勢。財政部統計處長蔡美娜指出，6月出口表現優於預期，主因是廠商因應中美貿易戰、提高台灣的產能配置，加上資通訊產品轉單效應浮現，挹注我國出口值。

●美國就業報告意外強勁，澆熄外界對聯準會（Fed）本月底一口氣降息兩碼的預期。目前市場已把焦點轉移到Fed主席鮑爾（Jerome Powell）本周為期兩天的國會作證，希望能從他的談話，尋找是否本月降息甚或延至9月降息的蛛絲馬跡。

●為因應中美貿易戰，中國大陸促進外匯存底多元化，降低美元比例，連續七個月大舉加碼黃金，中國人民銀行最新公布數據顯示，今年6月底黃金儲備達到6,194萬盎司，高於5月末的6,161萬盎司。中國擴大黃金儲備，也將推動金價不斷上漲。

●經濟部拿出最新長期「電源供應開發規劃」，強調未來供電無虞，但沒列入地方政府減煤的不確定性因素。對此，中央大學管理講座教授梁啟源表示，北部供電早就供需不平衡，當台中限煤不准送電，就是掐住北部脖子，更直言台灣能源政策早已亂了套。

(中時電子報)