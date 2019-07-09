長榮罷工落幕後，衍生風波卻越燒越旺，日前曾因被逼擦老外屁股而落淚的郭姓空姐更在LINE群內嗆聲要電爆中途退出的空服員，引發霸凌爭議，遭到長榮「停飛」懲處，對此桃園空服員職業工會相當不滿，抨擊長榮惡意挑起勞資對立，不排除終止和平協議。

身兼工會幹部的空服員郭芷嫣，在LINE群組內不但放話要電爆中途落跑的罷工空服員，更因不滿有機師在IG上抨擊罷工空服員，揚言要在該機師的食物中「加菜」，引起軒然大波，因而遭到長榮停飛調查，也因為工會表示郭芷嫣遭冒用身分，長榮表示已經報警，等待警方釐清真相。

根據《自由時報》報導，工會對於長榮停飛郭芷嫣的處理相當不滿，工會理事長廖以勤認為，和平協議基礎在於勞資雙方互信，長榮此次行為等於是惡意挑起勞資對立，她未收到郭芷嫣調離現職的消息，若長榮堅持秋後算帳，拿著棍子進行威權管理，就要面臨和平協議終止的後果，也違反勞動部長許銘春、桃園市長鄭文燦在簽定團協時所說的要回到新的勞資關係。

而長榮已在8日下午證實，將郭芷嫣改調地勤，等候調查結果。

(中時電子報)