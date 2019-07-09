美國國務院批准對台軍售案，總價約22億美元。美國國防安全合作局新聞稿指出，美國國務院批准售台108輛M1A2戰車與相關設備，價值約20億美元；此外，還批准售台250枚刺針防空飛彈與相關設備，金額約為2.24億美元，行政部門已通知國會。

美方首度售我250枚肩射型刺針（Stinger）防空飛彈。（取自美國海軍官網）

美國國防安全合作局（DSCA）8日發布新聞稿表示，這項研擬的軍售案將有助於提升接收方（指台灣）軍隊現代化，及維持可靠的防禦能力，如此也有助於美國國家、經濟與安全利益。國防安全合作局指出，這項軍售案出售的設備與支援服務，不會改變區域的軍事平衡，有助於提升接收方的安全與維持該區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

我軍方官員日前證實，我方採購108輛M1A2戰車，全是庫存新車，全案分5年執行，預訂於2024年全數交車，並部署於北部裝甲部隊。據指出，M1A2戰車非常重，是戰車中的貴族，不能隨便在公路上跑，陸軍還要為此採購專屬的拖車隊，另陸軍湖口、林口等地戰車所需二、三級廠保養維修設施、集用場、油庫，聯外通道等，都須全數更換、拓寬。此外，M1A2戰車的炮彈，台灣也無法生產，必須向美原廠採購。

有關美方首度售我250枚肩射刺針飛彈，據指出，我將部署於海軍陸戰隊與陸軍。由於擔心肩射刺針飛彈淪入恐怖分子手中，美方對這型飛彈一直很小心，管制也很嚴，不輕易對外軍售。

(中時電子報)