郭芷嫣對徐姓機長的發言不滿，揚言要對他的飛機餐主菜加料。(翻攝自 PTT)

桃園市空服員職業工會發起的長榮罷工行動終於告一個段落，卻傳出工會幹部郭芷嫣揚言要罷凌跳船（參與罷工又返回服勤）的空服員，放話要對徐姓機長的飛機餐加料。昨天早上工會不斷強調「本人無霸凌意圖」，並未正面回應，結果今凌晨12點半，桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣聲明表示，「『entree(主菜)要被加料的人』等言語確為我本人所言」，並貼出多張通訊軟體截圖，證實要對機長加料的發言是她說的。

聲明全文如下：

一、 我是郭芷嫣，首先，針對最近網路上已出現眾多冒用「郭芷嫣」頭像與暱稱之爭議性發言，感謝工會在第一時間出來說明。

我本人並無霸凌意圖，在未來也絕對尊重工會針對未參與罷工之會員採取愛、包容、尊重、溝通等四大原則，在罷工後不會徒生事端，會盡一己之力，修補勞資與勞勞之間的關係。

二、 另外必須澄清的是，在第一時間於「11E」群聊裡出現之「entree要被加料的人」等言語確為我本人所言。然而，還原line群對話脈絡，當時大家是針對公司某位員工對工會過激言論進行討論，我除了表示該名員工此番霸凌言論不妥，更鼓勵大家將之檢舉至「反霸凌」信箱，然而，在討論過程中，也因為情緒過激，在有人詢問員工是誰時，脫口而出說是「entree要被加料的人」。

此句發言並非表示「我」有要加害該名員工之意圖，因為若未來假設我與該名員工同飛，加害該名員工將影響自己的人身安全和飛航安全，故此句純為玩笑話，我也承認確有不當之處，對此對話內容外流，導致社會誤解，本人深感抱歉。

三、 正如同大家在群聊裡反覆提及，現在公司各部門相互對立仇視的情形相當嚴重，本人在整段連續的對話中，也表示「不是要鼓勵組員當鬥雞」。

而是希望公司也可以制止其他部門員工有霸凌或造成對立之行為。而本人在此氛圍下各種情緒過激的不當發言，本人在此致歉，也向大家承諾，未來不會有任何霸凌他人、影響飛安的行為。

四、 對此事件引發的風波與困擾，本人深感自責，但本人也坦然接受公司調查，並依法提出說明與主張相關權益。

桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣聲明。（翻攝自桃園市空服員職業工會臉書）

(中時 )