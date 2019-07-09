英使對川普政府評語外洩釀外交風暴

美國總統川普周一說，歷經連串外交洩密事件，透露英國駐美大使達洛克（Kim Darroch）告訴唐寧街10號，川普政府既「無能」又「笨拙」後，白宮不會再和他打交道。

據CNN新聞網8日報導，川普推文說，他大力批評英國和英相梅伊處理脫歐問題的手法，把整件事搞得一團亂。川普指出，他指點梅伊該怎麼做，可是她卻決定走另一條路。而他雖然不認識英國大使，但他在美國不受歡迎，也沒留下好印象。

「我們不會再和他打交道，」川普寫道，「對美好的英國而言，好消息在於，他們很快就會有新首相。」儘管川普聲稱不認識達洛克，但其實和他見過好幾次面，甚至最近訪英時，也見過他。

英國政府官員整個週末都在設法進行損害控制，高層說，該怪的不是英國駐美大使，而是洩密者。梅伊透過發言人說，她對達洛克充滿信心，並強調提供「坦率的評估」是大使的職責。不過，梅伊也表示，她並不贊同達洛克，而倫敦已與華府聯絡，表達洩密是「不可接受，並令人遺憾的事」。

達洛克在外洩的機密文件中警告英國政府，川普的事業「可能會不光彩地結束」，並形容白宮內的紛爭宛如「械鬥」。

(中時電子報)