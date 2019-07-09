美國女將小威廉絲(Serena Williams)接到了溫布頓一筆罰單，事由是「破壞球場」，外媒報導是她在練球時亂砸球拍，毀壞球場設施，被處以10000美元罰款(約31萬台幣)。這罰款對一般人會痛，但小威沒感覺，她賺的錢足夠讓她打碎整個練習球場了。

其實小威幹嘛要那樣呢？事情發生在前日她女單16強的賽前練習，由於不是在比賽中，也沒有被觀眾看到。推測可能是小威的膝傷帶來很大痛苦，讓她在練球時感到憤怒和挫折。小威生氣的時候偶爾會這樣，上個月還在法網欺負男選手提姆(Dominic Thiem)。

還好小威在隨後16強賽打爆對手，心情舒坦多了，「我每次比賽與練球之後都要進行3小時療程，而且這一切只能減緩50%膝痛。現在我感覺非常棒，除了贏球之外，膝蓋也不痛，很高興我的下半年可保持強大戰力。」

一如往常，女單的高順位種子與前球后至此幾乎全數淘汰，大坂直美、球后巴蒂(Ashleigh Barty)、可貝兒(AngeliqueKerber)、蓓騰絲(Kiki Bertens)、沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)都提前出局，而且都是被非種子球員拉下馬。

目前小威(第11種子)的強敵只剩下哈麗普(Simona Halep)、史維托琳娜(Elina Svitolina)兩人，小威距離她生涯第24座大滿貫單打金盃愈來愈近了。

(中時電子報)