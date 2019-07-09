國民黨總統初選民調昨天起跑，前鴻海董事長郭台銘是5位國民黨總統參選人中，唯一沒簽署參選公約者，被外界質疑是否醞釀脫黨參選。前立委蔡正元在臉書批郭任性不簽公約，又胡指其他參選人沒有親自簽署，反被國民黨重重打臉。蔡正元問，這麼簡單的問題，郭台銘處理的這麼糟，真的要認真的問「郭董 你還好吧？」

前立委蔡正元日前發文批，前鴻海董事長郭台銘是5位國民黨總統參選人中，唯一沒簽署參選公約者，引發外界關注。對此，蔡正元轟郭「沒規矩的壞榜樣」，他更諷刺表示，想當領導人又不作好榜樣，不就是在告訴全台，有錢能使國民黨推磨嗎？

蔡正元昨又發文問「郭董 你還好吧？」他說，郭台銘先任性，不簽國民黨參選公約。這份公約行之已久，雖然這次是周錫瑋提出草案，由國民黨修改後，經秘書長曾永權之手提出就是國民黨的參選公約。

蔡正元說，郭台銘又胡指其他參選人沒有親自簽署，指控國民黨不讓他的代理人簽。郭台銘用這個方法，想要呼噥拒簽參選公約的爭議卻越弄越糟。國民黨證實其他人都親簽參選公約，重重打臉郭台銘。

蔡正元問，這麼簡單的問題，郭台銘處理的這麼糟，真的要認真的問，「郭董 你還好吧？」

(中時電子報)