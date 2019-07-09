2020總統大選，民進黨確定由總統蔡英文參選爭取連任，至於國民黨部分，5位候選將於7月8日到7月14日進行總統初選民調，最快7月15日可確認提名人選。對此，資深媒體人黃暐瀚點出初選的四大問題，並以「選你所愛、愛你所選」八字總結。

黃暐瀚昨天在臉書發文指出，這段時間很多網友詢問，會不會這樣？會不會那樣？有沒有可能作弊？會不會被做掉？對此，黃暐瀚整理出四點說明。

首先，對於網友問及可不可以講「非誰不投」？「唯一支持」？黃暐瀚表示「可以」。他說這份問券，一共有九題，除了1、8、9三題是問「戶籍、年紀、學歷等基本資料」之外，另外六題，都是問「互比、對比」支持誰？這幾題，調查員是按著問券問的，所以只要確認選擇對象，就能得分。他說按照問卷所問，講全名一定是更保險，但不會因為說出某句話，就變成無效問卷，重點是要跟調查員，確認您的意見。

至於如果是問「郭蔡柯，您支持誰」，卻回答「支持韓國瑜」，會不會造成問卷失效？黃說答案是不會的。他說在五題「對比詢問」中，如果全部回答「唯一支持韓國瑜」，會怎麼樣？黃直言不會怎樣，只會讓這五題，分別出現朱柯蔡都不得分、韓也沒得分；張柯蔡都不得分、韓也沒得分；周柯蔡都不得分、韓也沒得分；郭柯蔡都不得分、韓也沒得分，然後最後一題韓得分、柯蔡不得分的狀況，不會讓問卷失效。

至於民調聽說大概星期五就會有結果了？黃也表示不會。他說這次的民調，找了五家民調公司，從六百多萬的母體資料中，各抽「八萬筆」給五家民調機構，然後分別取樣三千份，共一萬五千份。民調公司被要求，前六天只做450份，最後一天做三百，加起來剛好三千份。所以，就算採樣進度順利，也不會一天就做到一千份，兩千份，然後三天就做完。

到底民調是做到21:30？還是22:00？黃暐瀚說一開始文傳會的懶人包，寫的是18:30到21:30，為什麼現在常常出現22:00的版本？黃解釋，因爲這次國民黨要求調查員，必須有6個月以上經驗，而這類的訪員基本上是「上班族」，要等下班後才能上線，所以國民黨要求他們18:30開始，至少問到21:30，不要超過22:00。也就是說，21:30之後，還是有機會接到電話的，要看當天的取樣，有沒有達到450份。

黃暐瀚最後表示，不管大家心目中支持的是誰，「選你所愛、愛你所選」。黃說這次國民黨的民調相當嚴謹，而且計分設計，對人氣高者，相對有利，安心接電話，好好說選擇就對了，不用想那麼多！

(中時電子報)