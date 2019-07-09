京都的地標、觀光客的最愛，祇園的花見小路通8日晚間發生大火，並排的5棟木造建築被燒毁，花見小路通的舞妓們紛紛避難，所幸無人傷亡。

京都市東山區祇園的花見小路通上的1家餐廳8日晚間9點過後發生火災，當地消防隊出動了超過20輛的消防車滅火，由於附近的料亭都是木造建築，使得火勢一發不可收拾，衝天的火焰和黑煙一度高達15公尺左右，延燒3個半小時後，終於在9日凌晨1點左右滅火。

NHK報導，火災現場看到似起火餐廳的員工坐在地上哭。附近經營料亭的女老闆表示，剛開始看到黑煙時還以為應該沒什麼事，後來聽到「砰」一聲巨響，大火開始往上衝，才覺得不妙。料亭又位於順風處，很擔心火屑會不會落到自家來。

女老闆表示，當時料亭裡還有舞妓在，便趕緊要她們先回茶屋避難了。花見小路通一帶都是京都傳統的木造建築「長屋」一棟接一棟的，發生火災真的很恐怖。

當地警方和消防單位指出，這場大火造成5棟2層和3層樓的木造建築被燒毁，無人傷亡。初步研判，起火原因是餐廳廚房的煙囪裡進了火苗導致屋頂起火，詳細情形目前仍在調查中。

(中時 )