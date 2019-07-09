小S微博全文。（圖／取材自小S微博）

綜藝天后小S主持風格犀利、人氣很夯，常飛到大陸工作的她，昨（8日）分享到大陸工作愛吃的粥店，發文直呼：「我個人最愛皮蛋瘦肉粥！」但小S卻被網友留言提醒「衛生狀況堪憂」，對此，小S也大方回應：「死不了啦」

小S昨在微博分享最愛粥店「在北京或上海工作，都是曼玲粥店陪伴著我！」更大讚是「我個人最愛皮蛋瘦肉粥！久久不能忘懷～曼玲」，小S還幽默說：「我真的愛他啦！沒拿錢喔」，但卻被網友提醒：「天哪！這家店後廚多髒你知道嗎？」、「這家店衛生狀況堪憂。」

小S回應網友。（圖／取材自小S微博）

對此，小S也留言回應：「不要跟我說，眼不見為淨」，並直呼：「死不了啦！」直白反應逗樂眾人，網友也紛紛留言：「人家表示喜歡吃怎麼了..」、「S倔強的吃貨啊！」、「這也太真實了吧！」、「哈哈哈太有趣了」。

微博更以「小S回應喜歡的粥店有衛生問題」登上熱搜榜，另一方面，粥店被網嫌髒，店家第一時間發文「他們都怕你吃壞肚子，我只好以此證明」並曬廚房照，強調衛生無虞。

(中時電子報)