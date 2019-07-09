前立法院長王金平退出國民黨總統初選後，動作頻頻，甚至有脫黨參選的揣測，雖然王金平否認此傳聞，但有媒體發現到，王金平8日出席餐會時，向在場與會人士漏口風，要求發動連署時要記得相挺，全場歡雷動。王似乎已下定決心參選到底。

國民黨初選民調8日開跑，宣布不參加初選的王金平打游擊戰，直搗北市萬華區舉辦座談會，餐會席開53桌。王金平登台感謝大家並漏口風，要求發動連署時要記得相挺，此時全場歡雷動。

據港媒《中評網》報導，王金平退出初選後，動作頻頻。一下子說要整合國民黨，不會脫黨參選；一下又表態參選到底決心，又與鴻海前董事長郭台銘，一搭一唱，卻又否認郭王配存在，令外界完全摸不清王的動向為何。而8日的餐會，可說明王似乎下定決心將參選到底，將為政壇投下震撼彈。王金平若脫黨參選2020，依現行法令必須取得28萬多選民連署，才能成為候選人。

(中時電子報)