網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

國民黨總統初選民調昨日（8）晚間開跑，各參選人支持者，都盼能接到民調電話。力挺高雄市長韓國瑜的「韓家軍」們，更以「死守四行倉庫」為號召，要大家堅定「顧電話」。網友分享雙親為顧電話，竟每晚6點起輪流上廁所，一定要有一人「留守」在電話旁；毅力之大，讓子女大表佩服。

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「我爸媽竟然跟我說：今天18：00開始他們二人輪流上廁所：一人顧電話，一人上廁所！死守四行倉庫！好堅定！」

文章一出，獲得超過5000個讚、近1000則留言與破百次分享。其他網友紛紛表示：「太強了，佩服！」「我也在等電話。唯一支持韓國瑜」、「哈哈哈哈哈！你父母真的好可愛喲！樓主你讓我大笑不止，太可愛了，真的太可愛了，謝謝你」、「有志者事竟成，祝福您們，韓家軍靠大家團結！」

也有網友回應：「捷報已有十多位韓粉接到電話，有年輕人也有老前輩。恭喜 他們。比中樂透還難！」「捷報！另一版主韓家軍接到一通，投韓市長。」

(中時電子報)