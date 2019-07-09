青檸堅果優格涼麵：帶著檸檬香氣的優格醬搭配堅果和生菜，根本就是生菜沙拉版的低卡拉麵，優格醬和生菜、麵體超搭的。（馮惠宜攝）

除了吃涼麵，「良麵對覺」也提供多元的小菜和滷味，其中「盧牛三寶拼盤」就是牛腱、牛肚、牛筋，特別的是採舒肥手法低溫長時間浸泡入味，吃起來軟嫩多汁，有著耐人尋味的嚼勁。（馮惠宜攝）

「良麵對覺」負責人楊子德原來在台積電工作多年，接手媽媽的涼麵攤，把製麵和所有配料流程更科技化，要把傳統麵食更發揚光大。（馮惠宜攝）

科技涼麵、黃金泡菜涼麵，還有優格涼麵…，今年1月才開幕、位於西屯中科商圈的「良麵對覺麵食專賣」，傳承自苗栗苑裡涼麵第二代不但用科技手法製麵，也研發出不同口味涼麵，看似跳TONE，吃起來，還意外的超對味。

「良麵對覺」負責人楊子德母親在市場賣涼麵，他很長一段時間都在台積電工作，本著科技人鮭魚返鄉承接上一代的涼麵事業，他把製麵更科學化，透過6道工序製麵讓麵體口感更佳，也隔絕了99.9％病源體與細菌；在位於西屯國安一路的旗鑑店裏，透明而開放的潔淨室看得到製麵過程；店裏招牌科技涼麵就是最傳統口味的麻醬配上科技麵條。

店裏賣的涼麵一共六款，比較通俗的口味包括科技涼麵、酢醬涼麵、烘煎綜合胡麻涼麵，其他還有黃金泡菜、SOUS VIDE健胸以及青檸優格涼麵等口味；黃金泡菜是店家自製的黃金泡菜，其醬汁嗆辣夠勁，搭起黃麵條吃起來還真ㄕㄨㄚ、嘴，而青檸堅果優格口味，帶著檸檬香氣的優格醬搭配堅果和生菜，根本就是生菜沙拉版的低卡拉麵，優格醬和生菜、麵體超搭的。

在「良麵對覺」還可選配加麵、加蛋絲、雞胸肉、半顆溏心蛋的加價選擇，尤其雞胸肉是採低溫舒肥手法烹調，肉質軟嫩多汁；另，店裏也提供多樣的小菜、滷味，讓消費者可以有更多選擇。

店名：良麵對覺麵食專賣

地址：台中市西屯區國安一路128號

電話：（04）24634877

營業時間：上午11點至下午2點30分、下午5點到8點30分

售價：科技涼麵45元、黃金泡菜涼麵55元、青檸堅果優格涼麵65元

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