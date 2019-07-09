台中市共好社宅土地是否被賣掉，興建戶數會不會縮水，備受關注，台中市府住宅發展工程處表示，社會住宅是市府重要的住宅政策，目前分為兩階段推動執行，第1階段4年5000戶為目標，目前興辦量已達標，各案皆按期程持續進行中，預計於2022年5008全數完工；第2階段則視各區需求，持續進行社宅相關用地評估作業，滾動檢討續行推升數量，並以質的提升為興辦目標。

針對民代抨擊台中市規畫社宅，質疑賣地炒房，台中市政府表示，北屯太原段本來就應該依規標售，這是合法處理，不處理反而會被質疑養地不活化、行政效率差等問題，而且北屯的社宅規劃已有同榮段和北屯段正在興建中，因此將北屯太原段調整到需求度更高的西屯國安段，才符合成本效益，也滿足地方需求，符合區域均衡發展。

市府住宅發展工程處表示，市長盧秀燕上任後將興辦社宅列為台中市重要的住宅政策，目前均依興辦期程進行中，同步也依據現況需求滾動進行更多社宅用地評估與規劃，北屯太原段社宅因同區已有同榮段560戶及北屯段220戶興建中，經重新檢討評估後，將該基地戶數調整至需求度高的西屯區，新增一處國安段基地，未來也將持續於北屯區內進行社宅用地評估，以滿足當地社宅需求。

地政局強調，由於該筆土地屬區段徵收配餘地，不再作為社宅用地後，市府依土地徵收條例規定公開辦理土地標售，標售所得將全數撥入台中市實施平均地權基金，用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。

住宅處指出，市府於規劃社會住宅時都會站在市政高度，針對實際狀況及整體需求進行評估，據以調整社宅的興辦模式與區位，北屯區太原段140地號原本屬於第2階段社宅興辦基地，2016年時採BOT模式辦理，因不具市場招商誘因，2017年改採自建分期方式辦理，預計於第1期基地上興辦450戶。

但目前北屯區已有同榮段560戶及北屯段220戶興建中，經重新檢討評估後，將該基地戶數於今年度調整至需求度高的西屯區新增一處國安段基地，並分3期興辦社會住宅，第1期將興建500戶。

市府指出，未來將持續於北屯區內進行社宅相關用地評估作業，並針對14期重劃區及捷運機廠南站研議評估興辦基地，以滿足北屯區社宅需求戶數量。

地政局說，北屯區太原段140地號為區段徵收配餘地，原規劃專案讓售予住宅處興建太原段社會住宅，市府考量北屯區已有同榮段及北屯段社會住宅，共超過700戶社宅，重新檢討評估台中市整體需求後，調整至社宅需求較高的西屯區，並將原規劃的太原段基地交還土地管理機關地政局。

由於該筆土地既已不做社會住宅使用，即依土地徵收條例規定辦理土地標售，標售所得將全數撥入台中市實施平均地權基金，用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。

(中時 )