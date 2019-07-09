日本圍棋史上最年少的職業初段棋士、年僅10歲的仲邑菫(Nakamura Sumire)8日在大阪舉行的第23屆DoCoMo杯女流棋聖賽預賽中，贏了67歲的4段職業棋士田中智惠子。仲邑在公式賽第2場棋賽中即拿下職業棋士生涯的首勝戰績。

仲邑以10歲4個月之齡，時隔9年打破了今年20歲的3冠(女流本因坊、女流立葵杯、女流名人)棋士藤澤里菜在11歲8個月時創下的職業棋士最年少的首勝紀錄。

仲邑8日與田中的對弈時，直到中盤都處於下風，但因田中的失誤而轉敗為獲，下到146手時以中押獲勝。她獲勝後露出可愛的笑容表示，「能贏很開心！」。田中則說，「她相當冷靜，像是在和大人下棋般，有種不可思議的感覺。」

仲邑現居大阪，是小學5年級的學生。日本棋院為了培養能在世界棋賽中決勝負的新生代棋士，新設了「英才特別採用推薦制度」。年僅10歲的仲邑是在此制度下，今年4月進入職業棋士之列，但在首戰中落敗，這次是她職業生涯的首勝。

仲邑的父親也是職業棋士，今年49歲的9段棋士仲邑信也。他在場上歡喜地表示，「下到一半時我本來以為不行了。這也是我職業棋士人生中最高興的1天。」

(中時 )