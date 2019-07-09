義大利好手佛尼尼(Fabio Fognini)這次在溫網第3輪就出局了，他因為辱罵主場英國而遭到罰款2400英鎊。當時佛尼尼輸掉首盤，他就用家鄉話喃喃自語，「在這裡比賽有公平可言嗎？該死的英國佬，該死，希望來一顆炸彈把這裡給夷平。」

Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.



"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 6, 2019

佛尼尼雖然直落三輸球，第2盤搶七打到14-12可說驚天動地，一度讓他氣到摔拍砸傷手，比賽因此暫停。雖然他是用義語來罵，因為被拍得很清楚也無法抵賴。佛尼尼事後道歉了但也很不服氣，「我本來可以贏的，這個球場(第14號球場)就是真的不太好，你們打過球嗎？這個就是很不好的球場，讓人充滿挫折。」

二次世界大戰的時候，倫敦被軸心國轟炸得很慘，溫布頓球場也挨了一顆炸彈，加上佛尼尼是義大利人(軸心國成員)，揭開不堪回首的歷史傷疤。然而這還比不上侮辱女性的罪，佛尼尼2017年美網辱罵女裁判是娼妓而遭狠狠重罰96000美元，但獲得兩年機會悔改。如今未滿兩年他又舊病復發。

佛尼尼戰力不弱，排名世界第10，溫網第12種子，今年4月在蒙地卡羅大師賽把「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)打得落花流水，成功摘下冠軍。不過他謾罵溫網其實沒什麼道理，因為4大賽他表現最好的就是溫網。

(中時電子報)