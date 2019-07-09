長榮空姐罷工剛落幕，隔天就被爆出有空姐在LINE群組放話要給機師餐加料，桃園空服工會理事郭芷嫣今(9)日凌晨發出道歉聲明，坦承在群組裡說出「entree要被加料的人」是她所言，承認確有不當之處，深感抱歉。桃園市議員王浩宇隨即在臉書PO文表示，「作為一個應該守護飛安的空服員，說出這樣的話不但應該開除，還應該依法究辦」，更支持長榮立刻開除。

對於郭芷嫣在《桃園市空服員職業工會》臉書發出的道歉聲明，王浩宇表示，「這件事根本扯到爆炸！」，飛行最重要的就是安全，空服員更是維護飛航安全的關鍵角色，他指出，「恐嚇說要在飛機上放炸彈是重罪，那恐嚇說要在機長的食物裡面「加料」呢？」、「桃園地檢署，應立即介入調查」。

他強調，因多數的飛安意外都是人為造成，而機師更是飛行安全的核心，需要在最佳的身體狀態工作，而郭姓空服員威脅要在機師餐飲「加料」，代表的可以是無害的口水、鹽巴、胡椒粉，也可以是清潔劑、瀉藥或其他有毒物質，若真的發生，代價將是幾百條性命。

王浩宇更怒轟，作為一個應該守護飛安的空服員，說出「entree要被加料的人」的這個人，根本已經不適任空服員，應該立即開除，還應該依法究辦，最後更標註，「支持長榮開除，立刻」、「不適任空服員請你換工作」。

(中時電子報)