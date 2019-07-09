2019「新鶯出谷」兩岸合唱音樂饗宴即將在7/13(六)隆重登場，這是由「中華兩岸文化教育暨體育交流發展促進會」、台北市「青青合唱團」聯合主辦，前總統馬英九先生向來非常重視兩岸學生交流活動，前兩屆都親臨現場為學生們加油、打氣，今年是第三屆的交流活動，馬前總統也應邀將出席盛會，演出節目除了有台灣社會菁英人士所組成的青青合唱團引領，同時邀請兩岸共計五所中、小學合唱團在台北聯合演出，更難能可貴的是，這次除了合唱交流之外，也有來自跨洲、跨國學習的音樂學子的器樂演奏。

他們去年在新鶯出谷的活動彼此相識，嘗試透過網路傳輸合作曲目，為自己的音樂負責，在台灣合體、綵排、上台，也因著音樂，締結了友誼，並許下未來獨奏會合作的宏願；隨著時間的推進，友誼持續加溫而延續，這次相約在台北重逢，在舞台上展現這一年在海內外，為音樂全力打拼的成績，共同為2019「新鶯出谷」兩岸合唱音樂饗宴注入新的活力，也再次印證，年輕而純真的情誼，對孩子們的成長是多麼的珍貴，活在網際網路的世代，孩子們的視野，可以無限延伸，在音樂的合作上，可以碰撞出更多的火花，開創出更多的可能性！

2019「新鶯出谷」兩岸合唱音樂饗宴有別於一般音樂活動，透過這樣的交流平台，除了音樂質感的提升之外，主辦單位更重視團隊之間友誼的建立、落實與開展，期待透過孩子們天真的笑容，傳遞世界的美好，跨年齡團隊的組合，由青青合唱團領航，有大手牽小手的意涵，因著交流，可以互相觀摩、學習、欣賞，友誼得以延續，主辦單位朝著建立真正的友誼，個團隊可以互相加油、鼓勵，讓每個團隊的音樂更加茁壯與繽紛，兩岸文化交流得以共創彼此更多的和諧，分享真正的美好！

活動名稱： 2019「新鶯出谷」兩岸合唱音樂饗宴

時間：2019年7月13日（六）下午1:30入場

地點：圓山大飯店10樓國際會議廳（台北市中山區中山北路四段1號）

表演團體與獨奏名單如下：

1.台北市青青合唱團

2.連雲港市蒼梧小學云笛合唱團

3.上海小熒星

4.南澳高中泰雅合唱團

5.桃園市大業國小合唱團

6.新北市少年合唱團

7.樂器表演：

陳藹琳（香港）、黃力皓（香港）、康慈崴（台北）、康慈恩（台北）、李宏葳（台北）。

(中時電子報)